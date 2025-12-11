Sociales
11 de diciembre de 2025 - 01:00

Live in Color: Idesa despidió el año con puro estilo y alegría

Néstor Fleitas, Mirtha Bellassai, Valentín Zaracho y Eduardo Lloret.
Inmobiliaria del Este (Idesa) celebró su fiesta de fin del año con la temática “Live in Color” en el salón de eventos Ciella. De esta forma, los colaboradores, aliados e invitados especiales disfrutaron de una velada cargada de alegría y con una ambientación vibrante, que hicieron del evento un cierre inolvidable para el 2025.

Por ABC Color
Johana Valmacea, Facundo Barboza y Jazmín Ferreira.
María Paredes, Nicole Núñez y Leidyd Cheblis.
Federico Allara, Jennifer Coronel y Alejandro Salinas.
Juan Carlos Cabrera, Roberto Davey, Carlos Baruja y Luis Machuca.
Kelin Brítez, Paz Alvarenga, Blanca Aponte y Marisol Balmori.
Victoria Rodríguez, Antonio Irala y Lilian Garay.
Marcos Acosta y Mario Martínez.
Alicia Garay, Perla Román, Sonia Vargas y Rocío Espinoza.
