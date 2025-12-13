Sociales
13 de diciembre de 2025 - 01:00

Ferrex abrió las puertas de una nueva tienda en San Lorenzo

Lorenzo Giménez, René Murillo, Zenildo Da Silva y Rodolfo Salinas.
Lorenzo Giménez, René Murillo, Zenildo Da Silva y Rodolfo Salinas.FERNANDO ROMERO 05-12-25 EMPRESA

Con la presencia de directivos, colaboradores, aliados e invitados especiales, Ferrex llevó a cabo la apertura de su segunda tienda en la ciudad de San Lorenzo y la sexta en el país. El nuevo espacio, ubicado en la Ruta 1 en su intersección con la calle 10 de Agosto, llega con un concepto renovado y mayor capacidad de atención.

Por ABC Color
Sol Domínguez y Lourdes Celma.
Angelo Garay y Elías Cardozo.
Alberto Miranda, Sonia Almada y Luis Lezcano.
Romina Ovelar y Juan Rojas.
Paola Guerrero, Karen Cáceres y Gisselle Flor.
Fabián Acosta y Aldo Silva.
Agustina Castillo y Silvia Gómez.
Rolando Páez y Manuel Ribeiro.
