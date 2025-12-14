Daniel Nasta recibió alta condecoración española

El empresario José Daniel Nasta fue distinguido con la Cruz de Oficial Orden del Mérito Civil, una de las más altas honras del Reino de España. El embajador en Paraguay, Javier Parrondo, entregó la insignia en un acto protocolar realizado en su residencia. La distinción reconoce la trayectoria y la contribución de Nasta al fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre España y Paraguay en las áreas de cooperación, cultura y diplomacia.