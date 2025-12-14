Sociales
14 de diciembre de 2025 - 01:00

Daniel Nasta recibió alta condecoración española

Daniel Nasta y Javier Parrondo, embajador de España en Paraguay.
Daniel Nasta y Javier Parrondo, embajador de España en Paraguay. Pedro Gonzalez

El empresario José Daniel Nasta fue distinguido con la Cruz de Oficial Orden del Mérito Civil, una de las más altas honras del Reino de España. El embajador en Paraguay, Javier Parrondo, entregó la insignia en un acto protocolar realizado en su residencia. La distinción reconoce la trayectoria y la contribución de Nasta al fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre España y Paraguay en las áreas de cooperación, cultura y diplomacia.

Por ABC Color
Miguel Aranda, María José de Aranda y Carlos Jorge Biedermann.
Miguel Aranda, María José de Aranda y Carlos Jorge Biedermann.
Leticia López, Laura López, Alejandro González y Nathaly González.
Leticia López, Laura López, Alejandro González y Nathaly González.
Linda Taiyen, Badreddine Abdelmoumni, embajador de Marruecos en Paraguay y Laura Sánchez.
Linda Taiyen, Badreddine Abdelmoumni, embajador de Marruecos en Paraguay y Laura Sánchez.
Nicolás Manoiloff, Natalia Hill y Daniel González.
Nicolás Manoiloff, Natalia Hill y Daniel González.