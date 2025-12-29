Sociales
29 de diciembre de 2025 - 01:00

Qatar celebró su Día Nacional en Asunción

Khaled Al-Ajmi, tercer secretario de la Embajada de Qatar en Paraguay junto con Ali Rashed Al-Kubaisi, encargado de Negocios a.i de la Embajada de Qatar.SILVIO ROJAS

Con una distinguida recepción en el Sheraton Asunción Hotel, la Embajada de Qatar conmemoró su Día Nacional. El evento reunió a autoridades paraguayas y al cuerpo diplomático para honrar el 18 de diciembre, fecha que simboliza la unidad y el progreso qatarí. Durante la velada se destacó el crecimiento del país árabe bajo una visión de futuro que preserva sus tradiciones, fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación con Paraguay.

Rafael Caballero, María Vaquetta, Katsumi Itagaki, embajador de Japón, María Gómez y Ángel Ramón Barchini.
Jacqueline Morán y Juan Manuel Nungaray, embajador de México.
Danielle Dunne, embajadora de Reino Unido junto con Katja Afheldt, embajadora de la Unión Europea.
Jeison Granados, embajador de Costa Rica y Viviana Campos.
Mario Bogado y María del Mar Leguizamón.
Oluz Arioz, Baida Alhboo y Maha Fares.
José Mongelos y Eva Chamorro.