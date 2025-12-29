Qatar celebró su Día Nacional en Asunción

Con una distinguida recepción en el Sheraton Asunción Hotel, la Embajada de Qatar conmemoró su Día Nacional. El evento reunió a autoridades paraguayas y al cuerpo diplomático para honrar el 18 de diciembre, fecha que simboliza la unidad y el progreso qatarí. Durante la velada se destacó el crecimiento del país árabe bajo una visión de futuro que preserva sus tradiciones, fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación con Paraguay.