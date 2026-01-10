Presentan libro “La Época Dorada de la Televisión Paraguaya”

La Prof. Lic. Haydée Galeano, quien se desempeña como coordinadora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Filosofía de la UNA, lanzó el libro “La Época Dorada de la Televisión Paraguaya . La periodista Fabiana Casadío estuvo a cargo de la presentación del escrito, que se hizo durante un encuentro realizado en el salón auditorio del Colegio Experimental Paraguay Brasil con la presencia de figuras de la televisión, extrabajadores de medios de comunicación, alumnos, docentes e invitados especiales.