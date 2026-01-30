Sociales
30 de enero de 2026 - 01:00

Recuerdan Día Internacional de las víctimas del Holocausto

El embajador de Israel, Amit Mekel, fue enfático al señalar que recordar el Holocausto no es solo un ejercicio de nostalgia, sino una "responsabilidad en el presente"
El embajador de Israel, Amit Mekel, fue enfático al señalar que recordar el Holocausto no es solo un ejercicio de nostalgia, sino una "responsabilidad en el presente".SILVIO ROJAS

En un emotivo acto realizado en el hotel Sheraton, el embajador de Israel, Amit Mekel, lideró la conmemoración del Día Internacional de las víctimas del Holocausto. Asistieron autoridades, diplomáticos, amigos e invitados especiales.

Por ABC Color
Talor Shamash, Keren Mekel y el embajador de Israel Amit Mekel.
Nancy Jara y Norma Montero.
Christine Czerwonka, Sol Rioboó, Ruth Karrer y Carmen Colinas.
Francesco Fiorio y Andrea Benítez.
Nicolás Dursi y Federico Rabino.
Pilar Fonclara y Liz Cowan.
Walter y Rosa Ismachowiez.
El embajador de Alemania Gordon Kricke y su esposa Anke.
Sara Mármol y Celeste Rodríguez.
Sofia Scuartzman y Sebastian Ortiz.
