09 de febrero de 2026 - 01:00

Encarnación vibró un fin de semana inolvidable

Robert Samudio junto con Andrea Jiménez.
Robert Samudio junto con Andrea Jiménez.SERGIO GONZALEZ

El Carnaval Encarnaceno 2026 vivió un fin de semana de magistral exhibición de arte y ritmo en el Sambódromo. Al cumplirse un siglo de tradición, miles de fanáticos presenciaron los shows, donde los clubes desataron un despliegue feroz de plumas y percusión. La “Perla del Sur” consolidó su trono como capital del turismo, logrando cifras récord y una atmósfera de fiesta total.

José Valinotti, Hugo Fernández y Diego Florentín.
Natalia Wilcke y Sandra Verza.
Nicolle y Bryan Morales.
Pamela Cameron y Nair Garcete.
Tania Vázquez, Natalia Ruiz, Valeria Ruiz y Genoveva Vázquez.
Bárbara Arrua y Gian Maioli.
Karina Yakisi y Ezequiel Valenzuela.
