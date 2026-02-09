Encarnación vibró un fin de semana inolvidable

El Carnaval Encarnaceno 2026 vivió un fin de semana de magistral exhibición de arte y ritmo en el Sambódromo. Al cumplirse un siglo de tradición, miles de fanáticos presenciaron los shows, donde los clubes desataron un despliegue feroz de plumas y percusión. La “Perla del Sur” consolidó su trono como capital del turismo, logrando cifras récord y una atmósfera de fiesta total.