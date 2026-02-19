Sociales
19 de febrero de 2026 - 01:00

¡El Sambódromo vibró en una despedida mágica!

Blanca Casas y Camila Chamorro.
Blanca Casas y Camila Chamorro.SERGIO GONZALEZ

El carnaval encarnaceno estalló en un frenesí de alegría durante su última jornada. Las comparsas deslumbraron con trajes de lentejuelas y plumas que pintaron la noche de mil colores, mientras el ritmo de la batucada hacía latir el suelo bajo los pies de miles de eufóricos espectadores. Fue un despliegue de pasión y arte donde la ciudad entera bailó bajo las estrellas. La última vuelta de las carrozas selló un cierre inolvidable, dejando una estela de purpurina.

Por ABC Color
Marta Kotlarska y Darek Nita.
Marta Kotlarska y Darek Nita.
Jaqueline Knopf, Jeferson Kruger, Gabriela Zils Kruger y Anderson Kruger.
Jaqueline Knopf, Jeferson Kruger, Gabriela Zils Kruger y Anderson Kruger.
Diego Brítez, Mylene Almirón, Lorena Benítez y Gustavo Castellanos.
Diego Brítez, Mylene Almirón, Lorena Benítez y Gustavo Castellanos.
Dilan Báez, Dahia Jara, Kamila Caballero, Mirna Báez y Diego Báez.
Dilan Báez, Dahia Jara, Kamila Caballero, Mirna Báez y Diego Báez.
Romina Miro, Tere Duarte y María José Ocampos.
Romina Miro, Tere Duarte y María José Ocampos.
Guadalupe Jara y Tania Villalba.
Guadalupe Jara y Tania Villalba.
Juan Antonio Cáceres, Ricardo Door, Carmen Talavera, Chichi Ayala, Osvaldo Martínez, Milca Cáceres, Ivanna Battilana y Elsi Lial.
Juan Antonio Cáceres, Ricardo Door, Carmen Talavera, Chichi Ayala, Osvaldo Martínez, Milca Cáceres, Ivanna Battilana y Elsi Lial.
Marcos Candia y Mica Dias, de la Comisión de Cierre del Club San Juan.
Marcos Candia y Mica Dias, de la Comisión de Cierre del Club San Juan.
Carnaval Encarnaceno 2026
Ana Paula Aquino, reina de Carrozas del Carnaval Encarnaceno 2026.