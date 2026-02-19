¡El Sambódromo vibró en una despedida mágica!

El carnaval encarnaceno estalló en un frenesí de alegría durante su última jornada. Las comparsas deslumbraron con trajes de lentejuelas y plumas que pintaron la noche de mil colores, mientras el ritmo de la batucada hacía latir el suelo bajo los pies de miles de eufóricos espectadores. Fue un despliegue de pasión y arte donde la ciudad entera bailó bajo las estrellas. La última vuelta de las carrozas selló un cierre inolvidable, dejando una estela de purpurina.