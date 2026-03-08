Sociales
08 de marzo de 2026 - 03:29

ATP Paraguay celebró el lanzamiento de Ralson Tires en el país

Dain Kelly, Cathy Kelly, Romina Villalba y José Cristaldo.
Dain Kelly, Cathy Kelly, Romina Villalba y José Cristaldo. Pedro Gonzalez

Directivos de ATP Paraguay, representantes de la marca internacional Ralson Tires, empresarios del sector transporte e invitados especiales se reunieron para celebrar el lanzamiento oficial de la firma en el país. La velada fue un espacio de encuentro donde se destacó la innovación, la calidad y las nuevas oportunidades que esta propuesta trae al mercado local.

Por ABC Color
Rodrigo González y John Jairo Duque.
Rodrigo González y John Jairo Duque.
María Isabel Lucas y Gustavo Chaparro.
María Isabel Lucas y Gustavo Chaparro.
Soledad Sosa, Guido Adorno y Ángeles Peralta.
Soledad Sosa, Guido Adorno y Ángeles Peralta.
Fernanda Báez y Alberto González.
Fernanda Báez y Alberto González.
Arnaldo Núñez, Christopher Fehr y Hebert Funk.
Arnaldo Núñez, Christopher Fehr y Hebert Funk.
Emma Gómez, Emma y Rodolfo Villalba junto con Rodolfo Ranonni.
Emma Gómez, Emma y Rodolfo Villalba junto con Rodolfo Ranonni.
Letizia Florentín y Francisco Alfonso.
Letizia Florentín y Francisco Alfonso.
Fabiola Acosta, Jorge Larroza, Rubén Britez y Daniel Abraham.
Fabiola Acosta, Jorge Larroza, Rubén Britez y Daniel Abraham.