Sociales
14 de marzo de 2026 - 01:00

Munich y De la Costa entre los líderes del Top Seller de Capasu

Los resultados, con ganadores como Munich Ultra y De La Costa, surgieron de un análisis de más de 120 millones de transacciones.
Los resultados, con ganadores como Munich Ultra y De La Costa, surgieron de un análisis de más de 120 millones de transacciones.FERNANDO ROMERO 12-03-26 EMPRESA

Munich y De la Costa son algunas de las marcas paraguayas líderes del Top Seller 2026, que pone de manifiesto la capacidad de la industria nacional para competir y destacarse en las góndolas del país.

Por ABC Color

Organizado por la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), en apenas tres ediciones, el Top Seller mostró un crecimiento significativo con un incremento cercano al 80%, reflejo del dinamismo del mercado.

Drusila Cristaldo y Gabriel Rubbini.
Drusila Cristaldo y Gabriel Rubbini.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición fue el equilibrio entre marcas locales e internacionales dentro del ranking, con 34 productos importados y 33 nacionales.

Carlos Galeano y Cipriano Sáenz.
Carlos Galeano y Cipriano Sáenz.

Los resultados surgieron de un análisis de más de 120 millones de transacciones registradas en más de 550 locales pertenecientes a las 42 empresas asociadas a Capasu, lo que permitió identificar con precisión qué productos lideraron sus categorías en las góndolas del país.

Hugo Mendoza y Adriana Giménez.
Hugo Mendoza y Adriana Giménez.