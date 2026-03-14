Munich y De la Costa entre los líderes del Top Seller de Capasu

Organizado por la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), en apenas tres ediciones, el Top Seller mostró un crecimiento significativo con un incremento cercano al 80%, reflejo del dinamismo del mercado.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición fue el equilibrio entre marcas locales e internacionales dentro del ranking, con 34 productos importados y 33 nacionales.

Los resultados surgieron de un análisis de más de 120 millones de transacciones registradas en más de 550 locales pertenecientes a las 42 empresas asociadas a Capasu, lo que permitió identificar con precisión qué productos lideraron sus categorías en las góndolas del país.