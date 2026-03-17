Brindis por el Día Internacional de la Mujer

En un ambiente de distinción, el Dorsia Cocktail Bar fue escenario de un exclusivo encuentro liderado por el Dr. Raúl Fanego. El reconocido ginecólogo agasajó a mujeres referentes de nuestra sociedad para conmemorar el 8 de marzo, fecha que reivindica la lucha histórica por la igualdad y los derechos de la mujer. Las invitadas disfrutaron de una velada única, donde el chef deleitó con un menú gourmet de pasos fríos y calientes, armonizado con finas bebidas en un brindis inolvidable.