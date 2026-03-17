Sociales
17 de marzo de 2026 - 11:55

Brindis por el Día Internacional de la Mujer

Soraya Bittar y Raúl Fanego.
Soraya Bittar y Raúl Fanego. Fernando Romero 10-03-26 Sociale

En un ambiente de distinción, el Dorsia Cocktail Bar fue escenario de un exclusivo encuentro liderado por el Dr. Raúl Fanego. El reconocido ginecólogo agasajó a mujeres referentes de nuestra sociedad para conmemorar el 8 de marzo, fecha que reivindica la lucha histórica por la igualdad y los derechos de la mujer. Las invitadas disfrutaron de una velada única, donde el chef deleitó con un menú gourmet de pasos fríos y calientes, armonizado con finas bebidas en un brindis inolvidable.

Por Nadia Cano
Jessi Saavedra y Camila Valiente.
Jessi Saavedra y Camila Valiente.
Carolina Martínez Cano y Verónica Ortiz.
Carolina Martínez Cano y Verónica Ortiz.
Silvia Ehrecke, Carolina Edwards y Vero Vega.
Silvia Ehrecke, Carolina Edwards y Vero Vega.
Ruth Varzan, Dolly Muller y Cintia Rodríguez.
Ruth Varzan, Dolly Muller y Cintia Rodríguez.
Vastet Chen y Adriana Amarilla.
Vastet Chen y Adriana Amarilla.
Valeria Gallarini, Melva De Gracia Han y Carolina Castillo.
Valeria Gallarini, Melva De Gracia Han y Carolina Castillo.