Sociales
29 de abril de 2026 a la - 01:00

Exitosa asamblea general de accionistas de Bancop

Asamblea Bancop 2026 Atilio Gomez, Alvaro Brasa, Jorge Solis, Dimas Ayala, Michael Harder, Andreas Unger, Gustav Sawatzky, Gerhard Klassen, Ricardo Wollmesiter, Alfred Fast
Atilio Gómez, Álvaro Brasa, Jorge Solís, Dimas Ayala, Michael Harder, Andreas Unger, Gustav Sawatzky, Gerhard Klassen, Ricardo Wollmesiter y Alfred Fast.MARTA ESCURRA

Se celebró con éxito la asamblea general de Accionistas de Bancop S.A., con más del 99% de accionistas presentes.

Por ABC Color

Además de la alta concurrencia, se resalta la aprobación del Balance y Cuadro de Resultados del ejercicio 2025, y la aprobación por unanimidad del Presupuesto y Plan de Trabajo para el ejercicio 2026. Esta asamblea fue muy especial, ya que por primera se realizó en casa propia, en el Salón Auditorio del 5to Piso. Al finalizar la reunión, los asistentes participaron de un brindis conmemorativo, celebrando el encuentro y los resultados obtenidos por la institución.

Asamblea Bancop 2026 Noelia Diaz, Tania Barrios, Anahi Ullon, Leidy Alderete, Elisa Echauri, Monica Sánchez
Noelia Díaz, Tania Barrios, Anahí Ullon, Leidy Alderete, Elisa Echauri y Monica Sánchez.
Asamblea Bancop 2026 Luis Vega, Elena Gálvez y Claudia paredes
Luis Vega, Elena Gálvez y Claudia Paredes.
Asamblea Bancop 2026 David Penner, Berni Friesen, David Thiessen
David Penner, Berni Friesen y David Thiessen.
Asamblea Bancop 2026 Theodor Pankrats, Billy Peters, Johan Dueck
Theodor Pankrats, Billy Peters y Johan Dueck.
Asamblea Bancop 2026 Daniel Isaak, Marko Wiens, Sandor Loewen, Frank Rempel, Arnold Voth
Daniel Isaak, Marko Wiens, Sandor Loewen, Frank Rempel y Arnold Voth.
Asamblea Bancop 2026 David Penner, Cecilia Acosta, David Thiessen
David Penner, Cecilia Acosta y David Thiessen.
Asamblea Bancop 2026 Serene Ortuzar, Alexandra Ozorio, Blanca Trigo
Serene Ortúzar, Alexandra Ozorio y Blanca Trigo.
Asamblea Bancop 2026 Valdir Wotrich, Carlos Marcarini, Vanderlei Mallmann
Valdir Wotrich, Carlos Marcarini y Vanderlei Mallmann.