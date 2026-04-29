Exitosa asamblea general de accionistas de Bancop

Además de la alta concurrencia, se resalta la aprobación del Balance y Cuadro de Resultados del ejercicio 2025, y la aprobación por unanimidad del Presupuesto y Plan de Trabajo para el ejercicio 2026. Esta asamblea fue muy especial, ya que por primera se realizó en casa propia, en el Salón Auditorio del 5to Piso. Al finalizar la reunión, los asistentes participaron de un brindis conmemorativo, celebrando el encuentro y los resultados obtenidos por la institución.