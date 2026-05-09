Embajada de Rusia conmemoró el 81º aniversario del Día de la Victoria

La Embajada de Rusia en Paraguay celebró el 81º aniversario del Día de la Victoria con un emotivo acto en la Biblioteca del Congreso Nacional. El evento contó con la presencia de distinguidos invitados, quienes participaron de la proyección del filme bélico “Liberación”. Asimismo, se inauguró la muestra fotográfica “Victoria con lágrimas en los ojos”. Esta conmemoración anual reafirma los vínculos culturales entre ambas naciones, honrando el sacrificio histórico y promoviendo la memoria colectiva sobre el fin de la Segunda Guerra.