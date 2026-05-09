Sociales
09 de mayo de 2026 a la - 01:00

Embajada de Rusia conmemoró el 81º aniversario del Día de la Victoria

Mujer con blusa roja y falda negra junto a hombre en traje gris, posando en evento con exposiciones fotográficas de fondo.
Irina Yakovenko, tercera secretaria y Alexánder Písarev, embajador de Rusia en Paraguay.Silvio Rojas

La Embajada de Rusia en Paraguay celebró el 81º aniversario del Día de la Victoria con un emotivo acto en la Biblioteca del Congreso Nacional. El evento contó con la presencia de distinguidos invitados, quienes participaron de la proyección del filme bélico “Liberación”. Asimismo, se inauguró la muestra fotográfica “Victoria con lágrimas en los ojos”. Esta conmemoración anual reafirma los vínculos culturales entre ambas naciones, honrando el sacrificio histórico y promoviendo la memoria colectiva sobre el fin de la Segunda Guerra.

Por Nadia Cano
Mujer con cabello largo y vestido blanco en el centro, flanqueada por dos hombres de cabello canoso y trajes oscuros.
Cenk Ozmen, Hülga Kül y Yavuz Kül, embajador de Türkiye.
Mujer con blusa a rayas y suéter amarillo, rodeada de dos hombres canosos en traje gris y camisa azul, en un evento interior.
Rogelio Agustín Goiburu, María Elena Goiburu Martinetti y Aníbal Martinetti.
Hombre de camisa clara y gafas, mujer en blusa negra, hombre canoso en camisa de cuadros, rodeados de arte cultural.
Carlos López, Peggy Quiñonez y Víctor Butlerov.
Mujeres con vestimentas decoradas y un hombre canoso con gafas, sonriendo en un entorno social con iluminación tenue.
Alicia Váldez, Óscar Acosta, Marcela Sanabria, Delicia Villagra y Anahí García.
Cinco personas, cuatro mujeres y un hombre, de pie con cintas naranjas, en un ambiente formal. Fondo decorado.
Irina Vologdina, Miguel y Miriam Steanichevsky, junto a Xenia y Jorge Jermolieff.
Exposición en espacio iluminado con fotografías en caballetes decorados con cintas de colores.
Se realizó la exposición de fotografías 'Victoria con lágrimas en los ojos'.