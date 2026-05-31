Sociales
31 de mayo de 2026 a la - 01:00

Cámara de Comercio Paraguayo-Francesa renovó sus autoridades

Hombre con traje gris y corbata de lunares junto a otro de blazer azul oscuro y barba, en un entorno con banderas de Paraguay y Francia.
Benoit Libourel junto con Pierre Christian Soccoja, embajador de Francia en Paraguay.Silvio Rojas

La Cámara de Comercio Paraguayo-Francesa llevó a cabo su Asamblea General Ordinaria en la Residencia de la Embajada de Francia. Durante el encuentro, los miembros examinaron detalladamente las actividades, los resultados del ejercicio 2025, el Balance General y la Cuenta de Gastos y Recursos de la institución. Asimismo, se procedió a la elección de las nuevas autoridades encargadas de dirigir la entidad. Tras finalizar la sesión formal, los asambleístas compartieron un brindis buffet, reafirmando el compromiso de esta asociación privada con el fortalecimiento de los vínculos económicos y comerciales entre Paraguay y Francia.

Por Nadia Cano
Tres hombres en chaquetas formales, con expresiones serias, posan al aire libre en ambiente tenue.
Guilhem Costa, Alejandro Peirat y Martín Ruiz.
Mujer sonriente con blazer burdeos y bolso marrón, junto a hombre en suéter a rayas, en un ambiente social acogedor.
Juan Barthelemy y Rumina Sosa.
Mujer de cabello largo con blusa colorida, hombre canoso en chaqueta clara y mujer rubia con chaqueta clara, todos sonriendo en ambiente acogedor.
Fanny Larue, Thomas Solente y Emanuelle Boucardeau.
Hombre con barba en chaqueta oscura sonríe junto a otro hombre canoso con camisa azul en un ambiente iluminado e informal.
Wilson Fernández y Juan Salmón.
Dos mujeres sonriendo, una en blusa blanca con puntos negros y otra en blusa blanca con saco negro, en un ambiente formal.
Noelia Simón y Carolina Duarte Macchi.
Tres hombres de pie en un salón con paredes de ladrillo; uno lleva traje azul, otro una camisa gris y el tercero una camisa rosa.
Nicolas Foissac, Thibault Piot y Alberto Poletti.