Cámara de Comercio Paraguayo-Francesa renovó sus autoridades

La Cámara de Comercio Paraguayo-Francesa llevó a cabo su Asamblea General Ordinaria en la Residencia de la Embajada de Francia. Durante el encuentro, los miembros examinaron detalladamente las actividades, los resultados del ejercicio 2025, el Balance General y la Cuenta de Gastos y Recursos de la institución. Asimismo, se procedió a la elección de las nuevas autoridades encargadas de dirigir la entidad. Tras finalizar la sesión formal, los asambleístas compartieron un brindis buffet, reafirmando el compromiso de esta asociación privada con el fortalecimiento de los vínculos económicos y comerciales entre Paraguay y Francia.