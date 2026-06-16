Sociales
16 de junio de 2026 a la - 01:00

Unicentro reunió a los hinchas en una gran fiesta albirroja

Unicentro Invita alentar a Paraguay Palma y 15 de Agosto
Indio Rubio fue el DJ del evento. Fernando Romero

Unicentro convocó a cientos de personas en el Centro Histórico de Asunción para vivir la emoción de alentar a la Selección Paraguaya. Con pantalla gigante, propuestas gastronómicas, espectáculos artísticos, sorteos y activaciones para toda la familia, el encuentro convirtió a la tradicional calle Palma en un punto de celebración y encuentro para los fanáticos de la Albirroja.

Por ABC Color
Unicentro Invita alentar a Paraguay en Palma y 15 de Agosto
Camila Peralta, Patricia Vázquez, Patricia Medina, Milagros Ocampos y Carminha Mendoza.
Unicentro Invita alentar a Paraguay en Palma y 15 de Agosto
Dante Zárate, Necho Santacruz y Mónica Servín.
Unicentro Invita alentar a Paraguay Palma y 15 de Agosto
Hermann Ehrecke, Marek Cáceres, Johann Wang, Timo Gorzen y Santino Penner.
Unicentro Invita alentar a Paraguay en Palma y 15 de Agosto
Milagros y María Rojas.
Unicentro Invita alentar a Paraguay Palma y 15 de Agosto
Alisson Acuña, Ana Aquino, Jorge Aquino Natalia Cáceres y Vania Parodi.
Unicentro Invita alentar a Paraguay en Palma y 15 de Agosto
Pablo Martínez, Isabella Martínez, Gabriel Alegre, Esteban Martínez y Margarita Paredes.
Unicentro Invita alentar a Paraguay en Palma y 15 de Agosto
Enzo Medina, Thiago Vera y Santiago Silva.
Unicentro Invita alentar a Paraguay Palma y 15 de Agosto
Kiara González y Larissa Ortega.