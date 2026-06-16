Unicentro reunió a los hinchas en una gran fiesta albirroja

Unicentro convocó a cientos de personas en el Centro Histórico de Asunción para vivir la emoción de alentar a la Selección Paraguaya. Con pantalla gigante, propuestas gastronómicas, espectáculos artísticos, sorteos y activaciones para toda la familia, el encuentro convirtió a la tradicional calle Palma en un punto de celebración y encuentro para los fanáticos de la Albirroja.