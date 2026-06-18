Sociales
18 de junio de 2026 a la - 01:00

Expo Nelore volvió a reunir genética, producción y negocios con apoyo de Sudameris

La Expo Nacional Nelore 2026 en la Asociación Rural del Paraguay (ARP) en Mariano Roque Alonso
Jerónimo y Alejandra Nasser junto con Carlos Canessa y Juan Molinas. Pedro González

La Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore, con el patrocionio de Sudameris, llevó adelante una nueva edición de la Expo Nacional Nelore, consolidando una vez más a este encuentro como uno de los más importantes de la ganadería paraguaya. Productores, técnicos e invitados especiales participaron de una agenda que combinó evaluación genética, actividades comerciales y espacios de capacitación, reflejando el crecimiento sostenido de la raza Nelore en el país.

Por ABC Color
La Expo Nacional Nelore 2026 en la Asociación Rural del Paraguay (ARP) en Mariano Roque Alonso
Alfredo González, Ricardo Balan y Pablo Velilla.
Hombre acaricia a un becerro mientras sostiene un documento; ambos animales son Brahman con cinta roja en el evento agrícola.
Uno de los ejemplares ganador de la Expo Nacional Nelore junto con su cría.
La Expo Nacional Nelore 2026 en la Asociación Rural del Paraguay (ARP) en Mariano Roque Alonso
Fabricio Ferrarezi, Gustavo Re, Roberto Chucarro y Alexandre Martins.
Letrero grande que dice 'nelore' en un ambiente al aire libre, con carpas y mesas listas para recibir a los visitantes.
La genética de la raza Nelore en Paraguay presenta un sostenido crecimiento.
La Expo Nacional Nelore 2026 en la Asociación Rural del Paraguay (ARP) en Mariano Roque Alonso
La Expo Nacional Nelore reunió a ejemplares de varios puntos del país.
La Expo Nacional Nelore 2026 en la Asociación Rural del Paraguay (ARP) en Mariano Roque Alonso
Luis Soljancic y Bruno Wasmosy.
Mesa con múltiples trofeos metálicos brillantes decorados con cintas de colores, en ambiente exterior rodeado de vegetación.
Durante el evento se entregaron premios a ejemplares macho y hembra.