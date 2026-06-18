Expo Nelore volvió a reunir genética, producción y negocios con apoyo de Sudameris

La Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore, con el patrocionio de Sudameris, llevó adelante una nueva edición de la Expo Nacional Nelore, consolidando una vez más a este encuentro como uno de los más importantes de la ganadería paraguaya. Productores, técnicos e invitados especiales participaron de una agenda que combinó evaluación genética, actividades comerciales y espacios de capacitación, reflejando el crecimiento sostenido de la raza Nelore en el país.