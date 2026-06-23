Sociales
23 de junio de 2026 a la - 07:15

San Cristóbal celebró 60 años de sueños compartidos

Brindis Aniversario 60 de la Coop. San Cristóbal
Jovino Carrera, socio fundador; Lucero Recalde, presidente del TEI; Delicia Espínola, socia fundadora; Manuel Fernández, presidente de la Cooperativa, y Plinio Frutos, presidente de la JUVI. Pedro González

La Cooperativa San Cristóbal conmemoró su 60º aniversario con un brindis realizado en su sede Virgen del Pilar. Directivos, socios e invitados especiales compartieron una velada de celebración y camaradería, destacando la trayectoria de la entidad y su compromiso con el desarrollo cooperativo y el bienestar de sus asociados.

Por ABC Color
Brindis Aniversario 60 de la Coop. San Cristóbal
Lissa Aguilera y Odaliz Garay.
Brindis Aniversario 60 de la Coop. San Cristóbal
Lorenzo Barreto, Néstor Moragas, Milciades Benítez, Daniel Ruiz Díaz y Ovidio Quiñonez.
Brindis Aniversario 60 de la Coop. San Cristóbal
Rebecca Lugo, Paola Núñez, Nathalia Osorio, Tatiana Apodaca y Hortencia Santacruz.
Brindis Aniversario 60 de la Coop. San Cristóbal
Óscar Figueredo, Carlos Giménez, Marcos Granado, Marcelo Paredes, Julio Candia y Diego Alfonso.