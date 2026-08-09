Sociales
09 de agosto de 2026 a la - 01:00

CIT celebró 45 años de historia y tradición

Hombre en traje claro y mujer en blazer oscuro sonríen en un ambiente festivo decorado con plantas y flores.
Joel Fernández y Carolina Molina de Fernández.Pedro Gonzalez

El Club Internacional de Tenis celebró su 45 aniversario con una distinguida gala social y deportiva en sus instalaciones. El tradicional club social reunió a autoridades, socios y destacadas familias en una velada marcada por la camaradería, la música y un impresionante espectáculo. Durante el evento, se rindió homenaje a los fundadores y se repasó la rica trayectoria del complejo, consolidado como un referente indiscutible del deporte nacional.

Por Nadia Cano
Tres hombres mayores, todos con trajes oscuros y corbatas rojas, sonríen en un ambiente formal.
Óscar Benítez, Carlos Céspedes y Francisco Cardozo.
Mujer en blusa negra con abrigo blanco y falda negra sonríe junto a hombre en traje oscuro con corbata roja.
Lita de García y Engelberto García.
Dos mujeres y un hombre sonríen en un evento, una mujer con blusa de rayas y otra con blusa negra y falda estampada.
Adriana Cardozo, Jesús Sánchez y Mirna Acosta.
Mujer con blusa blanca y falda marrón, hombre con camisa a rayas, y mujer en blusa marrón, sonríen en un ambiente de celebración.
Leticia Chamarro, Federico García y Mónica Chamarro.
Un hombre canoso con corbata a rayas, una mujer rubia con abrigo oscuro sonriente y un hombre rapado en traje oscuro, en un entorno decorado.
Lalo Orúe, Maricarmen Novais y Daniel Caballero.
Hombre canoso en traje oscuro con corbata roja y mujer con vestido negro y falda de leopardo, sonríen frente a un fondo floral.
Emilio Achucarro y Bianca Aquino.
Dos mujeres sonríen, una con blusa roja satinada y otra con blusa verde y chaqueta negra, en un ambiente acogedor y elegante.
María Elena Servín junto con María Garcete.
Dos mujeres sonrientes en un salón de eventos, una con vestido negro y otra con blusa naranja, posando juntas para la foto.
María Estela Bedoya y Olga de Benítez.