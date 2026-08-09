CIT celebró 45 años de historia y tradición

El Club Internacional de Tenis celebró su 45 aniversario con una distinguida gala social y deportiva en sus instalaciones. El tradicional club social reunió a autoridades, socios y destacadas familias en una velada marcada por la camaradería, la música y un impresionante espectáculo. Durante el evento, se rindió homenaje a los fundadores y se repasó la rica trayectoria del complejo, consolidado como un referente indiscutible del deporte nacional.