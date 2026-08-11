Sociales
11 de agosto de 2026 a la - 01:00

Cumbre bancaria analizó el futuro financiero

Cuatro mujeres sonrientes y vestidas formalmente posan juntas en un evento profesional con fondo decorativo y logos corporativos.
Mariángel Bolaños, Leticia Ibarra, Adriana Maidana y Analía Vázquez.Soc

La Asociación de Bancos del Paraguay llevó a cabo la segunda Convención Bancaria del Paraguay, el principal encuentro del sistema financiero nacional. El evento reunió a destacados referentes nacionales e internacionales para analizar las tendencias que transforman la banca. Durante dos intensas jornadas, dieciséis conferencistas expertos compartieron experiencias sobre innovación financiera, inteligencia artificial, geopolítica, mercados de capitales, ciberseguridad, sostenibilidad y cambios regulatorios.

Por Nadia Cano
Luis O. Noguerol en el escenario, mostrando presentación sobre ciberseguridad, mientras 15 asistentes en traje formal toman notas.
La cumbre ofreció valiosos espacios de networking, áreas de exposición y talleres especializados para los asistentes.
Cuatro hombres sonriendo en traje, ante un gran cartel de ASOBAN en un evento sobre ciberseguridad financiera.
Lucas Lagrave, Luis Noguerol, Miguel Ortiz y José Duarte.
Cuatro hombres, dos en chaquetas oscuras, uno en chaqueta roja y otro en camiseta negra, posan frente a un cartel sobre ciberseguridad.
Carlos Ibarra, Antonio Castillo, Óscar González y Federico Ávalos.
Luis O. Noguerol en traje negro presenta en panel, rodeado de cuatro personas, en auditorio iluminado con plantas decorativas.
Eduardo Miño, Moisés Giménez, Claudia Alvarenga, Diego López y Carla Páez.
Cuatro hombres de pie en traje formal en evento de ciberseguridad, con cartel de Luis O. Noguerol al fondo.
Ángel Reyes, Javier Ortiz, Daniel Insfrán y Osvaldo Chilavert.
Tres asistentes en chaquetas formales sonríen en un evento, posando en un ambiente interior elegante.
Gustavo Colmán, Paola Acevedo y Luis Ayala.
Tres mujeres sonrientes: una en camisa blanca y saco gris, otra con atuendo claro y una más en blusa roja y jeans claros.
Guadalupe García, Sara Centurión y Larissa Salina.