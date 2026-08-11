Cumbre bancaria analizó el futuro financiero

La Asociación de Bancos del Paraguay llevó a cabo la segunda Convención Bancaria del Paraguay, el principal encuentro del sistema financiero nacional. El evento reunió a destacados referentes nacionales e internacionales para analizar las tendencias que transforman la banca. Durante dos intensas jornadas, dieciséis conferencistas expertos compartieron experiencias sobre innovación financiera, inteligencia artificial, geopolítica, mercados de capitales, ciberseguridad, sostenibilidad y cambios regulatorios.