Despiden al embajador de Francia en el Museo de Arte Sacro

El Museo de Arte Sacro fue escenario de una emotiva recepción de despedida en honor al embajador de Francia, Pierre Christian Soccoja, con motivo del cierre de su misión diplomática en Paraguay. El evento social, impulsado por Nicolás Darío Latourrette Bo, reunió a figuras destacadas para homenajear al diplomático y celebrar los lazos de cooperación bilateral construidos durante su gestión. Los asistentes compartieron una velada especial de confraternidad para reconocer su labor en el territorio nacional.