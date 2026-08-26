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26 de agosto de 2026 a la - 01:00

Despiden al embajador de Francia en el Museo de Arte Sacro

Hombre canoso con gafas y capa negra, mujer con abrigo negro y hombre calvo con chaleco y corbata, todos sonriendo en un entorno oscuro.
Nicolás Latourrette, María Antonia Masana, embajadora de Perú y Pierre Christian Soccoja, embajador de Francia.

El Museo de Arte Sacro fue escenario de una emotiva recepción de despedida en honor al embajador de Francia, Pierre Christian Soccoja, con motivo del cierre de su misión diplomática en Paraguay. El evento social, impulsado por Nicolás Darío Latourrette Bo, reunió a figuras destacadas para homenajear al diplomático y celebrar los lazos de cooperación bilateral construidos durante su gestión. Los asistentes compartieron una velada especial de confraternidad para reconocer su labor en el territorio nacional.

Por Nadia Cano
Hombre sonriente en traje oscuro, mujer en chaqueta de diseño en tonos gris y negro, y hombre en sotana negra en evento elegante.
Juan Manuel Corzo, embajador de Colombia; Margarita Martí y Vincenzo Turturro, nuncio apostólico en Paraguay.
Hombre en saco marrón y mujer en chaqueta negra posan en fondo de cortinas rojas durante evento formal.
Walter Ismachowiez junto con Katja Afheldt, embajadora de la Unión Europea.
Una mujer de blusa a rayas y pañuelo, junto a dos hombres, uno en chaqueta oscura y otro con saco, conversan en el museo.
Benoît Libourel, Graciela Brizuela y Christophe Chavagneux.
Hombre de abrigo negro conversa con mujer de conjunto negro en un entorno formal con fondo de cortina roja y bandera paraguaya.
Santiago Ruiz, embajador de Ecuador junto con su esposa Bertha Aguirre.
Hombre con traje azul y corbata amarilla junto a otro con traje negro y chaleco rojo, ambos en un ambiente formal.
Jeison Granados, embajador de Costa Rica, y Hernán Brantes Glavic, embajador de Chile.
Cuatro personas sonriendo en el museo: un hombre con chaqueta con insignias, una mujer con abrigo claro y una anciana con bastón.
Daniel Navas, Carmen Vega, Elena Herebia y Miguel Barranco.
Dos hombres de pie en un evento formal; uno viste chaqueta negra y el otro traje azul con corbata roja, expresión neutra.
Juan José Benítez Rickmann y Rubén Antonio Bicseglia.
Dos mujeres sonriendo frente a una cortina roja, la de la izquierda con abrigo de cuadros y cabello gris, y la otra con abrigo oscuro y bufanda clara.
Nelly Cristaldo y Delicia Villagra.