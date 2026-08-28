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28 de agosto de 2026 a la - 01:00

Club de Leones Vista Alegre renovó su Junta Directiva

Una mujer en silla de ruedas con abrigo oscuro sonríe, rodeada de otros cuatro miembros del Club de Leones en un salón decorado en rojo y dorado.
Efrén Ginard, Agripina Jara de Ginard, Perla de Diez Pérez, Agustina Mendoza y Mónica Diez Pérez. Pedro Gonzalez

En el Hotel Presidente, el Club de Leones Asunción Vista Alegre realizó la plenaria de instalación de su nueva Junta Directiva para el periodo 2026/2027, en una jornada que reunió a autoridades leonísticas, socios e invitados especiales. El encuentro incluyó reconocimientos, mensajes institucionales y una cena de confraternidad, en un ambiente marcado por el espíritu de servicio y camaradería.

Por ABC Color
Hombre mayor en silla de ruedas y mujer mayor conversan, rodeados de tres personas más en un salón decorado con elegancia.
Nelson Rolón, Yudi Maidana de Ortiz junto con Milton y Patricia Ortiz acompañados por Mercedes Figueredo de Rolón.
Seis personas posan en un salón elegante, con tres hombres y tres mujeres vistiendo abrigos y chaquetas, todos sonriendo.
Rodolfo Sánchez, Noelia Fleitas, Manuel Vargas, Marta Roa de Vargas, Silvia Acevedo de Felitas y Bersabeth Fleitas.
Hombre de camisa rosa y chaqueta beige sonríe junto a mujer con abrigo claro; joven sonriente y hombre serio con gafas en salón.
Cristian Brítez, Arminda de Brítez, Mónica Rolandi Diez Pérez y Juan José Aguayo.
Cinco personas sonriendo, cuatro mujeres con vestidos elegantes y un hombre con chaqueta y corbata en un entorno decorado y formal.
Ángel Vera y Aragón junto con Tatiana y Ariane Aquino acompañadas por Angélica Enrique y Jorge Maqueda.
Cuatro personas posan sonrientes: hombre de abrigo oscuro, mujer con blusa nude, mujer de camisa negra y hombre calvo con barba en un ambiente moderno.
Rubén Fleitas, Cynthia Mora de Fleitas, Geraldine Peris de Fleitas y Osmar Fleitas.
Mujer con banda 'Reina del Club' sonriendo en el centro, acompañada de tres personas en un salón elegante.
Kenya, Constanza y Nahiara Fleitas junto con Leonardo Arnold.
Cinco personas en salón iluminado; mujer central en vestido negro, hombres con chaquetas y mujeres a los lados muestran expresiones felices.
Ramón Vargas, Agustín Riquelme, Estela Acosta de Riquelme y Angélica Villamayor de Vera y Aragón junto con Daniel Velázquez.
Hombre mayor en traje y corbata habla, mientras tres miembros en chaquetas y pantalones lo escuchan en un salón con paneles de madera.
Julio César Chamorro, Fiorella Piris, Walter Rolandi Diez Pérez y Fernando Chamorro.