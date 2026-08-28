Club de Leones Vista Alegre renovó su Junta Directiva

En el Hotel Presidente, el Club de Leones Asunción Vista Alegre realizó la plenaria de instalación de su nueva Junta Directiva para el periodo 2026/2027, en una jornada que reunió a autoridades leonísticas, socios e invitados especiales. El encuentro incluyó reconocimientos, mensajes institucionales y una cena de confraternidad, en un ambiente marcado por el espíritu de servicio y camaradería.