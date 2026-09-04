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04 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Apoteósico cierre del WRC en Encarnación

Hombre y mujer sonríen con gorra, camiseta y una bandera del WRC, rodeados de público en un evento al aire libre.
Naila Rolón y Marcelo Cano.Sergio González

Con los motores apagados tras una exigente travesía por la imponente tierra roja de Itapúa, Encarnación coronó una semana histórica con el cierre del Mundial de Rally. La Perla del Paraná se despidió entre multitudes, música en vivo y atracciones turísticas, consolidando una verdadera fiesta deportiva internacional que dejó una huella imborrable y un rotundo éxito organizativo en suelo paraguayo.

Por Nadia Cano
Tres hombres con gafas de sol y camisetas oscuras sostienen banderas del WRC en un evento festivo al aire libre.
Ivo Rolón, Diego Rolón y Facu Rolón.
Tres personas sonrientes en primer plano; una con camiseta negra y bandera, otra con sombrero y camiseta verde, y una más con blusa naranja y gafas de sol.
Jorge Blanco, Enrique Acevedo y Leticia Benítez.
Tres hombres con gafas de sol, uno en camiseta negra de Prada y otros en blancas del WRC, bebiendo cerveza en evento de rally.
Juan José Cantoni, Héctor Medina y Javier Céspedes.
Tres mujeres sonríen juntas, una con camiseta negra, otra con blanca y la última con chaqueta negra, en un entorno de evento al aire libre.
Yuki Fukai, Marina Murakami y Leticia Zarza.
Grupo de seis personas con ropa casual sonríen en evento, uno agachado con bebida en mano y gafas de sol.
Un grupo de amigos en el cierre del Mundial de Rally en Encarnación.