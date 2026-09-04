Apoteósico cierre del WRC en Encarnación

Con los motores apagados tras una exigente travesía por la imponente tierra roja de Itapúa, Encarnación coronó una semana histórica con el cierre del Mundial de Rally. La Perla del Paraná se despidió entre multitudes, música en vivo y atracciones turísticas, consolidando una verdadera fiesta deportiva internacional que dejó una huella imborrable y un rotundo éxito organizativo en suelo paraguayo.