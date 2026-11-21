El embajador del Japón, Katsumi Itagaki, y su esposa, Saraguevara Itagaki, ofrecieron una emotiva recepción de despedida en el Grand Salón del Hotel Sheraton, marcando el cierre de su misión en el país. Este acontecimiento adquiere especial relevancia al coronar Paraguay las cuatro décadas de destacada trayectoria diplomática del respetado representante nipón. Numerosas autoridades nacionales, diplomáticos e invitados especiales se dieron cita para rendir tributo a su gestión, la cual consolidó significativamente los históricos lazos de amistad y cooperación bilateral entre ambas naciones.

Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.