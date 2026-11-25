En el marco de su décimo aniversario, la Fundación Texo para el Arte Contemporáneo presentó el cuarto volumen de “Contar el Arte: Conversaciones en torno a la Cultura y el Arte Contemporáneo”. Esta entrega reunió diez entrevistas a referentes y proyectos de la escena cultural paraguaya, abarcando disciplinas como la fotografía, el teatro, la arquitectura, el cine, la música y la gestión cultural, para fortalecer la memoria colectiva. El lanzamiento, realizado en la sede de la institución y acompañado por Fundación Itaú, reunió a referentes del arte, cultura e invitados especiales.

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