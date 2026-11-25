25 de noviembre de 2026 - 01:00
Fundación Texo presentó el 4º volumen de Contar el Arte
En el marco de su décimo aniversario, la Fundación Texo para el Arte Contemporáneo presentó el cuarto volumen de “Contar el Arte: Conversaciones en torno a la Cultura y el Arte Contemporáneo”. Esta entrega reunió diez entrevistas a referentes y proyectos de la escena cultural paraguaya, abarcando disciplinas como la fotografía, el teatro, la arquitectura, el cine, la música y la gestión cultural, para fortalecer la memoria colectiva. El lanzamiento, realizado en la sede de la institución y acompañado por Fundación Itaú, reunió a referentes del arte, cultura e invitados especiales.
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