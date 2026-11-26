Con la presencia de artistas visuales, gestores culturales, coleccionistas e invitados especiales, la Galería de Arte Fábrica inauguró la exposición “Sobre sombras y soles”, una muestra que reunió obras recientes del artista visual paraguayo Wolfgang Krauch. A través de una renovada sensibilidad gráfica, la propuesta exploró la intensidad de la luz solar, el contraste de las sombras y la capacidad de supervivencia de especies botánicas autóctonas como el caranday. Mediante gestos y trazos equilibrados, Krauch invitó a reflexionar sobre el paisaje local, la experiencia de habitar el entorno y la relación entre el todo y el vacío.

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