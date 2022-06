Los memes de Santi Peña en “Oxford”

Esta semana se dio a conocer que el presidenciable cartista Santiago Peña finalmente participará solo de manera virtual de un foro “organizado por estudiantes con el apoyo de Said Business School y The Blavatnik School of Government” y no por la Universidad de Oxford, con sede en el Reino Unido.

En principio, el cartista había agradecido a Oxford por invitarlo a participar como disertante en un foro, pero días después la universidad se desligó de esta invitación e indicó que el foro es plenamente de responsabilidad estudiantil. A raíz de eso, las redes sociales se inundaron de chistes y memes; algunos simplemente tomaron la situación con humor, mientras que otros cuestionaron al presidenciable.

La cancelación de su viaje fue confirmada por el mismo Peña a través de Twitter, donde indicó que “no tenía previsto viajar a los EE.UU., pero la semana que viene voy a participar de un evento virtual organizado por la Universidad de Oxford”.

Uno de los allegados a Peña incluso indicó que no iría para participar de un evento familiar, por lo que muchos empezaron a bromear con que prefirió no viajar para ir a “un 15″ y los memes relacionados tampoco faltaron.

