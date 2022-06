Foro de Santi Peña era con “grupo” de estudiantes y no con la Universidad de Oxford

El presidenciable cartista Santiago Peña, finalmente, participará de manera virtual de un foro “organizado por estudiantes con el apoyo de Said Business School y The Blavatnik School of Government” y no por la Universidad de Oxford, con sede en Londres, Reino Unido. El propio Peña confirmó hoy el hecho en su cuenta de Twitter.