Una caricatura con ChatGPT: así funciona el nuevo trend viral en redes sociales

En distintas plataformas, usuarios comenzaron a compartir retratos creados por IA que reflejan no solo su apariencia, sino también aspectos de su trabajo, intereses y forma de interactuar, tomando como base el historial de intercambios con la herramienta.

Cómo sumarse al trend

Para participar, el primer paso es enviarle a ChatGPT una solicitud puntual. Según las guías que circulan entre quienes ya probaron la tendencia, el mensaje inicial debe ser:

“Crea una caricatura de mí y mi trabajo basándote en todo lo que sabes sobre mí, de acuerdo a nuestras conversaciones”.

Luego de este pedido, el asistente puede solicitar que el usuario suba una fotografía personal, especialmente si no se compartieron imágenes con anterioridad. Este paso permite complementar la información disponible y mejorar la personalización del retrato.

Con estos datos, la IA genera una caricatura que tiene en cuenta la profesión, los gustos, el tipo de trabajo y otros elementos recurrentes en las conversaciones previas.

¿Y si no hay historial de conversaciones?

En el caso de usuarios nuevos o con poca interacción previa, es necesario proporcionar más detalles de manera directa. Esto puede incluir información sobre la actividad profesional, preferencias estéticas, estilo de dibujo deseado o el tono de la caricatura, ya sea más humorístico o más formal.

A partir de estas indicaciones, ChatGPT produce una imagen adaptada a la información brindada, que luego suele ser compartida como parte del trend en redes sociales.

En distintas plataformas ya circulan ejemplos de estas caricaturas generadas por inteligencia artificial, que combinan rasgos físicos, referencias laborales y elementos simbólicos asociados a cada usuario.