Ola de calor, apagón de la ANDE y los memes: el ingenio paraguayo ante los 49°C

A pesar de la precariedad del servicio eléctrico en momentos críticos, el paraguayo se destaca por su capacidad de expresarse en clave de humor. Los memes se convirtieron en la crónica visual de la jornada, reflejando desde la inacción en las oficinas de reclamos hasta la sensación de vivir “pegados al sol”.

Homero Simpson en la ANDE

Una de las imágenes más compartidas muestra al personaje durmiendo plácidamente sobre los controles, simbolizando la percepción ciudadana sobre la respuesta de la estatal ante los reclamos.

Paraguay en el Sistema Solar

El ingenio gráfico ubicó al mapa del país incluso más cerca del Sol que Mercurio, una metáfora perfecta para los 49°C de sensación térmica.

La “Niña Desastre” y la ANDE

El clásico meme de la niña sonriendo frente a una casa en llamas fue adaptado para mostrar la ironía de los cortes de luz en medio de la ola de calor.

Consejo para ahorrar de Peña

No faltó el “consejo” de Santiago Peña para ahorrar y así tener más plata en el bolsillo.

Colapso del sistema en hora pico

Según informó la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), aproximadamente a las 15:20 de este miércoles quedaron fuera de servicio las líneas de transmisión de 220 kV y 500 kV que provienen de la Itaipú Binacional.

Este incidente, que alimenta el sistema interconectado nacional, dejó sin suministro a gran parte del territorio, afectando con mayor severidad a Asunción y el área metropolitana, así como a los Sistemas Norte y Este del país. El apagón, ocurrido en el momento de mayor demanda y calor, fue el detonante final para la explosión de reacciones en las plataformas digitales.