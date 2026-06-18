La hinchada “viral”: el festejo de Inglaterra al ritmo de “Wonderwall” tras vencer a Croacia

El fútbol y la música volvieron a fundirse en una postal inolvidable. Ayer, tras el pitazo final que consolidó la gran victoria de la selección de Inglaterra sobre Croacia, la tensión de los 90 minutos se transformó en una auténtica fiesta colectiva. El escenario, colmado de fanáticos británicos, se convirtió en un karaoke gigante cuando miles de almas empezaron a cantar a todo pulmón “Wonderwall”, el icónico himno de Oasis.

La energía en las gradas fue tan desbordante que la barrera entre el público y el campo de juego se disolvió por completo. Contagiados por el fervor de los hinchas, los propios jugadores ingleses —todavía exhaustos por el desgaste físico— se unieron al coro masivo, saltando y abrazándose mientras entonaban la famosa melodía de Manchester.

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Un triunfo clave con banda sonora propia

El festejo no era para menos. Más allá del momento viral que ya inunda las redes sociales, Inglaterra selló un triunfo crucial frente a un rival directo y duro como Croacia. El equipo mostró solidez, efectividad y, sobre todo, una comunión con su gente que hacía tiempo no se sentía con tanta fuerza.

El video del plantel y la afición unidos por el clásico de los hermanos Gallagher se hizo viral en las redes sociales con miles de “likes” y cientos de veces compartido.