Vídeo: animé recrea la histórica clasificación de Paraguay ante Alemania en el Mundial 2026

La Selección Paraguaya de Fútbol avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, tras una dramática definición por penales frente a Alemania.

La histórica clasificación sigue generando repercusiones entre los aficionados, quienes homenajearon al plantel albirroja de diversas formas.

La cuenta Footnime de Tik Tok transformó, aparentemente a través de la Inteligencia Artificial (IA), la gesta albirroja al estilo japonés con un vídeo animé que recrea uno de los momentos más emocionantes del partido.

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El animé revive la dramática tanda de penales

La animación se centra en la definición desde los doce pasos, en la que Paraguay logró imponerse para sellar su pase a los octavos de final.

El vídeo recrea las atajadas del arquero albirrojo Orlando Gill a Kai Havertz y Nick Woltemade, además del remate desviado de Jonathan Tah por el seleccionado alemán.

También fueron animados los penales ejecutados por Gustavo Gómez, que convirtió su disparo; Fabián Balbuena, que falló; y José Canale, cuyo remate aseguró la histórica clasificación paraguaya.

Además de las escenas de juego, la producción incorpora un diálogo ficticio entre los protagonistas. Según la traducción del japonés y los subtítulos en inglés, los futbolistas alemanes lamentan los penales desperdiciados, mientras que los jugadores paraguayos expresan con emoción: “Nadie... creía en nosotros...”.

Otro vídeo recrea la previa del partido de la Albirroja

En paralelo, otro vídeo publicado en TikTok por la cuenta Ai.juee -que también habría sido hecho con IA- recrea al combinado albirrojo previo al partido frente a Alemania, también en formato animé.

En el diálogo ficticio entre los futbolistas paraguayos —el capitán Gustavo Gómez, Mauricio Magalhães y Julio Enciso— se destaca la confianza del grupo antes del encuentro, incluso cuando gran parte del entorno no creía en la posibilidad de eliminar al conjunto teutón.

Los personajes reflejan que confiaban en dar el golpe ante Alemania cuando nadie veía a Paraguay eliminando al poderoso equipo europeo, reforzando así la narrativa creada por los fans.

Los vídeos se suman a las múltiples muestras de creatividad surgidas entre los aficionados tras la histórica actuación del equipo dirigido por Gustavo Alfaro, que continúa despertando entusiasmo tanto dentro como fuera de las canchas.

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Paraguay buscará otra hito ante Francia

El próximo sábado, la Albirroja se medirá a otra pontencia mundial en fútbol, el equipo francés que cuenta con uno de los goleadores del Mundial, Kylian Mbappé, y otras figuras mundiales.