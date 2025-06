Revelan el nuevo juego de “Resident Evil”, que será lanzado en 2026

El viernes tuvo lugar la presentación principal del Summer Games Fest, un evento que en los últimos años se ha convertido en uno de los principales acontecimientos anuales de la industria de los videojuegos y que empresas desarrolladoras y distribuidoras de juegos aprovechan para anunciar sus mayores títulos para los siguientes meses o años.

El evento incluyó los anuncios y primeros vistazos de una gran cantidad de títulos, pero la mayor revelación de la jornada fue, con amplia diferencia, la de Resident Evil Requiem, la muy esperada nueva entrega de la mundialmente popular serie de juegos de terror y acción del estudio japonés Capcom.

El avance presenta a una nueva protagonista para la serie, con conexiones directas a eventos previos de la serie como la destrucción de Raccoon City tras el brote de un virus que desató una invasión de zombis y otras criaturas monstruosas en juegos anteriores.

Además del primer tráiler del juego, la presentación incluyó la confirmación de la fecha de lanzamiento del juego: el 27 de febrero de 2026. El juego se lanzará en PC, PlayStation 5 y consolas Xbox.

Otros anuncios: desde “Game of Thrones” a lo nuevo de los creadores de “Yakuza”

Durante el evento fue también anunciado Game of Thrones: War for Westeros, un juego multijugador de estrategia basado en la serie televisiva de HBO que adaptaba las novelas de la saga Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin. El juego llegará en 2026, pero aún no tiene fecha confirmada.

También fueron anunciados Mortal Shell 2, la secuela del tenebroso juego de acción y fantasía oscura de 2020 Mortal Shell, uno de los más destacados imitadores del estilo de juego de la saga Dark Souls; y Atomic Heart 2, la continuación del juego de disparos de 2023 Atomic Heart.

Y el próximo juego de Ryu Ga Gotoku Studio, creadores de la saga Yakuza (también conocida como Like a Dragon), que había sido anunciado el año pasado bajo el título provisorio Project Century, reveló su título oficial, Stranger Than Heaven, con un nuevo avance que muestra que la acción no solo trascurrirá en el Japón del año 1915, sino también en 1943 y, presumiblemente, en otras épocas del siglo XX.

Otros títulos anunciados son el juego de rol Wu-Tang: Rise of the Deceiver, el “beat ‘em up” pixelado Scott Pilgrim EX, basado en los cómics Scott Pilgrim de Bryan Lee O’Malley (aún sin fecha confirmada de lanzamiento); el juego en línea de deducción Killer Inn, de Square Enix o el “roguelike” de acción Towa and the Guardians of the Sacred Tree, de Bandai Namco.

Igualmente, fueron revelados el juego multijugador Lego Voyagers o el título de guerra Chronicles: Medieval, con un tráiler narrado por el actor Tom Hardy.

Además, el evento incluyó un nuevo vistazo al juego de acción con zombis Dying Light: The Beast y el anuncio de que su lanzamiento será el 22 de agosto de este año; y nuevos avances de Death Stranding 2: On the Beach, de Hideo Kojima; el juego de terror Ill, la nueva entrega de la saga de acción sobrenatural Onimusha de Capcom o el juego de carreras Sonic Racing: CrossWorlds.

También se confirmaron las fechas de lanzamiento del juego de acción y ciencia ficción ARC Raiders (30 de octubre de este año) o el juego de acción espacial Wildgate (22 de julio).