Google Trends y el pulso del gaming: ¿qué consolas dominan en 2025?

Aunque Google Trends no ofrece un ranking único y definitivo —y el interés varía sustancialmente por país y periodo—, los patrones observados a lo largo del año dibujan un panorama claro: PlayStation 5 y Nintendo Switch siguen siendo los motores de atención, mientras que Xbox y la oleada de consolas portátiles basadas en PC mantienen una tracción notable impulsada por lanzamientos, rebajas y actualizaciones de hardware.

Qué nos dice Google Trends (y cómo leerlo)

Google Trends mide el interés relativo en torno a términos de búsqueda, no ventas. Eso significa que un pico puede estar vinculado a noticias, filtraciones, rebajas o problemas de stock, y no necesariamente a una mayor base instalada.

Además, el interés es geográfico: en Latinoamérica el peso de PlayStation y Nintendo es tradicionalmente mayor que en otros mercados, mientras que en Europa y Estados Unidos crecen con fuerza las consultas sobre dispositivos portátiles de juego basados en PC.

Con esa cautela, el año deja varias constantes.

PS5, el efecto tracción de los exclusivos y los bundles

PlayStation 5 ha sostenido altos niveles de búsqueda gracias a un calendario de exclusivos y a campañas de bundles y rebajas periódicas.

Cada lanzamiento de alto perfil, actualización de firmware o edición especial dispara picos de interés. También contribuyen las consultas de compra comparativa (“digital vs. estándar”, “SSD compatible”, “mejores ofertas”), que tienden a intensificarse en temporadas promocionales como verano boreal, regreso a clases y fin de año.

Nintendo, entre la vigencia de Switch y la expectativa por su sucesora

Ocho años después de su debut, Nintendo Switch mantiene un caudal consistente de búsquedas por su catálogo —con estrenos, reediciones y expansiones— y por sus diferentes modelos (OLED, Lite).

En paralelo, 2025 ha estado marcado por la expectativa en torno a la sucesora de Switch: cada filtración, registro regulatorio o ventana de lanzamiento rumoreada genera picos en Google Trends bajo términos como “Switch 2”, “nueva consola de Nintendo” o variantes equivalentes en cada mercado.

Esa mezcla de vigencia y anticipación coloca a Nintendo en el centro de la conversación digital.

Xbox Series X|S, impulso por servicios y hardware

La familia Xbox atrae consultas por dos vías: el hardware —con comparativas entre Series X y Series S, disponibilidad y packs— y el ecosistema de servicios.

Las novedades de Game Pass, movimientos de estudios y actualizaciones de retrocompatibilidad suelen producir repuntes sostenidos de búsqueda. En algunos mercados europeos, las promociones agresivas han elevado su visibilidad en determinados meses del año.

El auge de las portátiles “PC-like”: Steam Deck y compañía

Más allá de las consolas tradicionales, 2025 ha consolidado el interés en dispositivos portátiles que ejecutan juegos de PC: Steam Deck, ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go y alternativas de fabricantes asiáticos.

Google Trends refleja picos asociados a revisiones de hardware, bajadas de precio y actualizaciones de software que mejoran autonomía o compatibilidad.

La conversación gira en torno a comparativas (“Deck vs. Ally”), guías de configuración y preguntas sobre bibliotecas de juegos.

Diferencias por región