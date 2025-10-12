Elon Musk vs. Wikipedia

Para Musk, la popular enciclopedia en línea está repleta de “parcialidad ideológica” y asegura que funciona como un vehículo para la propaganda de la extrema izquierda, por lo que la denominó como “Wokipedia”, en referencia a la corriente o movimiento conocido como “Woke”.

Por eso, ahora el multimillonario confirmó que ya está en desarrollo una versión impulsada con su inteligencia artificial (IA) y su nombre será “Grokipedia”, que nuevamente –según él– será una “mejora masiva” en el acceso a la información en internet.

“Va a ser una mejora enorme respecto a Wikipedia. Francamente, es un paso necesario hacia el objetivo de xAI de comprender el universo”, fue el anuncio oficial del empresario en su red social, X.

El rechazo a Wikipedia

En realidad, el rechazo de Musk hacia Wikipedia no es reciente, pero sí se intensificó en estos últimos días hasta el punto de anunciar su propia versión que llegaría en una versión muy preliminar para la segunda quincena de este mes.

Además de considerar, como se mencionaba, a Wikipedia con un “sesgo” y que supuestamente promociona la corriente “woke” mediante una propaganda constante, también hay otras críticas que lanza Musk:

El “saludo”: ya en enero de este año el conflicto se había “personalizado” cuando la biografía de Musk en Wikipedia fue actualizada para incluir un incidente en el que se le acusaba de hacer un saludo similar al nazi, algo que él negó, pero este hecho ya fue motivo suficiente para que él inicie una campaña de boicot hacia la plataforma y esto fue apoyado por miles de sus seguidores.

Modelo de financiación: el dueño de X también cuestionó el modelo de donaciones de la Fundación Wikimedia, ya que sugiere que los fondos se utilizan para “promover agendas ideológicas” en lugar de destinar el dinero para mantener una plataforma neutral.

Por su parte, el cofundador de Wikipedia, Jimmy Wales, había respondido las acusaciones de Musk sobre el saludo con el argumento de que la enciclopedia se limita a reportar hechos documentados por múltiples fuentes, incluyendo las controversias que rodean a figuras públicas.

“¿Hay algo que consideres inexacto en esa descripción? Es cierto que hiciste el gesto (dos veces) y que mucha gente lo comparó con un saludo nazi, y es cierto que negaste que tuviera algún significado. Eso no es propaganda de los grandes medios de comunicación. Es un hecho. Totalmente cierto”, dijo Wales a Musk.

¿Qué va a ser “Grokipedia”?

Si bien, la poca información sobre “Grokipedia” viene por parte de cortos escritos del magnate, él asegura que su versión de enciclopedia digital “va a solucionar todos los problemas” que supuestamente tiene Wikipedia.

Asimismo, su concepto es claro: va a estar impulsada por Grok, el chatbot de inteligencia artificial (IA) de xAI, que también se encuentra disponible en X.

“Un repositorio de conocimiento de código abierto” que estará disponible para el público sin restricciones de uso, junto a la promesa de “una fuente de información que priorice la transparencia, la neutralidad y precisión”, forman parte de los adelantos.

Ahora, en medio de otra campaña de Musk, pero contra Netflix por supuestamente también promover temas “Woke”, su proyecto para competir contra Wikipedia no está liberado de cuestionamientos o críticas, inclusive antes de ser lanzado, ya que su IA fue protagonista de varias controversias que hasta llegaron a ser señaladas como discursos de odio, por lo que finalmente solo queda esperar el lanzamiento oficial y la eventual respuesta de los usuarios.

