Cloudflare cayó y dejó sin X y ChatGPT a gran parte del mundo.

Una interrupción generalizada en la mañana del martes dejó fuera de servicio a miles de usuarios en plataformas clave como X (anteriormente Twitter) y el popular chatbot de inteligencia artificial ChatGPT de OpenAI. Los problemas comenzaron a reportarse en el sitio de monitoreo Downdetector poco después de las 11:30 GMT.

El epicentro de la disrupción parece estar en Cloudflare, un proveedor de seguridad de internet de importancia crítica que maneja servicios esenciales para el 20% de todos los sitios web del mundo.

Según cita la BBC, Cloudflare reconoció la existencia de un problema que podría afectar a varios clientes e inició una investigación, según una nota en su panel de estado del servicio.

Lea más: CEO de Google lanza una advertencia sobre inversión en IA

Posteriormente, la compañía informó que “los servicios se están recuperando”, aunque advirtió que los clientes “podrían seguir experimentando tasas de error superiores a lo normal” mientras continúan las labores de remediación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La naturaleza del problema que afecta a Cloudflare, que provee servicios esenciales como la verificación de conexiones web para distinguir entre humanos y bots, no está completamente clara, ni tampoco la lista exacta o el alcance de los sitios afectados.

Las consecuencias: plataformas clave experimentan problemas

Además de los reportes masivos que afectaron a X, usuarios también informaron problemas con ChatGPT de OpenAI. La empresa de IA confirmó que estaba investigando la situación, aunque hasta el momento no ha confirmado una conexión directa entre sus problemas y la interrupción de Cloudflare.

Esta interrupción se suma a una serie de fallas recientes en la infraestructura de internet. El mes pasado, una interrupción en Amazon Web Services (AWS) dejó sin servicio a más de 1.000 sitios web y aplicaciones, seguida poco después por problemas en Microsoft Azure.