Data center: todo lo que hay que saber sobre esta industria tecnológica

A medida que los aviones hacen su maniobra de aterrizaje en el aeropuerto Dulles de Washington, los pasajeros pueden ver bajo sus pies la ciudad de Ashburn, también conocida como Data Center Alley, por donde circula aproximadamente el 70% del tráfico global de Internet.

Hace décadas, al albor del desarrollo de internet, estos campos y bosques del norte del estado de Virginia se fueron llenando de urbanizaciones.

La siguiente transformación del lugar llegó de la mano de la inteligencia artificial y los centros de datos.

Ubicación estratégica

Una combinación de ubicación estratégica, buenas vías de comunicación, políticas favorables a los negocios y energía asequible explican el porqué de la metamorfosis de Ashburn.

La sede del Pentágono y de administraciones del gobierno se encuentran muy cerca, al igual que la sede de AOL, el que fuera el gran gigante de internet.

La construcción de estos centros de datos iba acompañada de grandes promesas fiscales y de inversiones en infraestructuras.

Desarrollo de la IA

Entre estos centros necesarios para el desarrollo de la IA crecen nuevas tiendas, barrios residenciales, una pista de patinaje sobre hielo e instalaciones públicas que son la constatación de que aquí lo que no falta es dinero.

Ashburn se encuentra en Loudoun, el condado con el ingreso per cápita más alto de Estados Unidos. De 40.000 habitantes, en esta ciudad impulsada por la carrera tecnológica hay 152 centros de datos.

Solo en 2025, compañías privadas invirtieron cerca de 40.000 millones de dólares mensuales en Estados Unidos en la construcción de data centers, según la oficina del censo estadounidense. Lejos de los 1.800 millones de hace una década.

Inversiones de tecnológicas

Gran parte de este dinero proviene de los grandes actores de la IA: Google, Amazon, Microsoft y OpenAI.

Reporteros de la AFP visitaron un centro de datos de Digital Realty, una empresa de bienes raíces que opera 13 instalaciones de este tipo en Ashburn.

“No solo proporcionamos el espacio que se ve aquí, sino también la energía, la refrigeración y la conectividad”, afirma Chris Sharp, director tecnológico de Digital Realty.

Lo que hay que saber

Los servidores de cualquier centro de datos dan vida a prácticamente todo lo que se hace en internet.

Las salas de ordenadores, estrictamente prohibidas para los extraños, están llenas de racks de servidores para un solo cliente o divididas en “jaulas” separadas que dan servicio a clientes más pequeños.

La aparición de la IA ha catapultado este sector y lleva a sus principales participantes a buscar la construcción de centros de datos.

Uso de energía sin precedentes

Estos edificios de nueva generación requieren niveles sin precedentes de energía, tecnología de refrigeración e ingeniería.

Los servidores que ejecutan las unidades de procesamiento gráfico de Nvidia, necesarias para entrenar la IA, son increíblemente pesadas y resistentes y necesitan enormes cantidades de electricidad.

“Si pensamos solo en Virginia, solo los centros de datos consumieron el año pasado tanta electricidad como toda la ciudad de Nueva York”, afirma Leslie Abrahams, subdirectora del programa de Seguridad Energética y Cambio Climático del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Refrigeración y el agua

Los servidores de datos que utilizan tecnologías similares a ChatGPT se calientan mucho y requieren refrigeración líquida de nueva generación, lo que en la mayoría de casos implica tener acceso al agua local, uno de los principales problemas que genera este sector.

Otro hándicap es que los puestos de trabajo en los centros de datos se encuentran en la fase de construcción. Una vez en funcionamiento muchos centros muestran muy poca actividad humana.

“Los beneficios de los centros de datos tienden a ser más regionales, nacionales y globales que locales”, afirma Abrahams.