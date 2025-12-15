Spotify permitirá controlar su algoritmo: ¿para qué?

Spotify cuenta 713 millones de oyentes a lo largo de todo el mundo y según la plataforma, ahora se está entrando en una “nueva etapa” del servicio.

Más allá de escuchar las recomendaciones o buscar alguna canción específica, ahora Spotify busca que los usuarios tengan mayor control sobre la aplicación.

“Imagina un Spotify que no solo aprende pasivamente de vos, sino que literalmente te escucha. Uno que podés dirigir y moldear con tus propias palabras. Por primera vez, tus ideas, tu lógica y tu creatividad pueden impulsar el algoritmo de Spotify, dirigiendo cómo piensa, se adapta y responde a vos”, detalla un artículo publicado por Gustav Söderström, vicepresidente de la firma.

La nueva propuesta se llama “lista de reproducción incitada”, donde las palabras “darán vida” a las listas de reproducción y de momento la función se encuentra en funcionamiento en Nueva Zelanda, aunque se espera su habilitación en más países pronto.

Controlar el algoritmo: ¿para qué?

Esta función permitirá controlar el algoritmo de Spotify con el objetivo de mejorar y aumentar la experiencia de los usuarios, ya que según prometen, “las listas de reproducción con indicaciones te permiten describir exactamente lo que quieres escuchar y establecer las reglas para tu lista personalizada”.

Por ejemplo, se podrá solicitar algo específico como “música de mis artistas favoritos de los últimos cinco años” y luego ir más allá con “y añadir temas clásicos que aún no escuché”, al igual que permitirá buscar temas con estilos específicos.

