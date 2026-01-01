IA generativa explicada: cómo “aprenden” a crear imágenes, textos y música las máquinas

Detrás de esa aparente magia hay matemáticas, grandes cantidades de datos y procesos de entrenamiento que poco se parecen a la idea tradicional de “entender” o “crear” como lo hace un ser humano.

Qué es, y qué no es, la IA generativa

La inteligencia artificial generativa es un conjunto de técnicas capaces de producir contenido nuevo: texto, imágenes, audio, vídeo o código.

No se limita a clasificar o reconocer objetos (como hace un sistema que identifica caras en una foto), sino que genera salidas originales a partir de una instrucción.

La palabra clave es “probabilidad”, no “comprensión”.

Estos sistemas no entienden el mundo como nosotros; calculan, a partir de enormes volúmenes de datos, qué secuencia de palabras, sonidos o píxeles es más probable dado un contexto.

Si un modelo de texto completa la frase “En una noche de verano el cielo estaba…”, no está visualizando un cielo ni recordando una experiencia: está estimando, a partir de millones de ejemplos de lenguaje, cuál es la palabra siguiente estadísticamente más plausible: “despejado”, “estrellado”, “nublado”…

El “aprendizaje” de las máquinas: datos, patrones y millones de ajustes

El entrenamiento de un modelo generativo empieza con un insumo masivo: datos. Pueden ser textos, imágenes etiquetadas, grabaciones de audio o partituras. Se recopilan desde internet, bases de datos especializadas, acuerdos con empresas o colecciones públicas. Ahí se esconde ya parte del debate actual: quién es dueño de ese contenido y con qué permiso se utiliza.

Sobre ese océano de información se construye una red neuronal, un tipo de modelo matemático inspirado vagamente en el cerebro humano. Esta red tiene millones o incluso billones de parámetros: valores numéricos que determinan cómo transforma una entrada (por ejemplo, una frase) en una salida (la palabra siguiente).

El entrenamiento consiste, simplificado, en repetir tres pasos millones de veces:

Se muestra al modelo un fragmento de datos reales (un trozo de texto, una imagen). El modelo intenta predecir algo sobre esos datos (la siguiente palabra, los píxeles que faltan, la nota musical que sigue). Se mide el error entre su predicción y la realidad, y se ajustan ligeramente los parámetros para reducir ese error.

Al repetir este proceso a gran escala, el sistema va afinando una especie de “intuición estadística”: aprende patrones, estilos, estructuras gramaticales, compositivas o visuales. Pero no memoriza frase por frase ni copia imagen por imagen; abstrae regularidades.

Eso no significa que nunca reproduzca material de entrenamiento: en casos concretos, sobre todo con datos muy repetidos o específicos, puede acercarse peligrosamente al plagio. De ahí las disputas legales en marcha.

Cómo escriben las máquinas: modelos de lenguaje y “tokens”

Los modelos como ChatGPT, Gemini o Llama se llaman modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM, por sus siglas en inglés). Trabajan con “tokens”, pequeñas unidades de texto que pueden ser palabras, sílabas o fragmentos de palabra.

Su tarea principal durante el entrenamiento es una: predecir el siguiente token.

Si ven “La IA generativa es”, el modelo calcula la probabilidad de cada palabra posible que podría continuar la frase: “capaz”, “peligrosa”, “una”, etcétera, y elige una según sus parámetros. Luego repite el proceso con la frase ampliada. Este procedimiento, repetido token a token, construye párrafos completos.

El mérito de los modelos modernos no es solo predecir la siguiente palabra, sino hacerlo manteniendo coherencia a largo plazo: seguir un tema, respetar un estilo, sostener un argumento o simular un diálogo. Para ello utilizan arquitecturas como los “transformers”, que permiten al sistema “atender” a distintas partes del contexto al mismo tiempo y capturar relaciones complejas entre palabras.

Eso los hace capaces de:

Resumir textos largos.

Traducir entre idiomas.

Escribir en un tono específico (formal, coloquial, técnico).

Emular géneros (una noticia, un ensayo, un chiste).

Pero siguen atrapados en su naturaleza estadística: si en sus datos abundan determinadas opiniones, giros de lenguaje o sesgos, tenderán a reproducirlos.

Cómo crean imágenes: de ruido aleatorio a cuadros fotorrealistas

En el terreno visual, la revolución reciente ha venido sobre todo de los llamados modelos de difusión, como DALL·E, Midjourney o Stable Diffusion.

Su funcionamiento se entiende mejor al revés: en lugar de aprender solo a dibujar, aprenden primero a destruir.

Durante el entrenamiento, se toma una imagen y se le va añadiendo ruido, como si se desenfocara hasta convertirla en una nube de puntos sin forma. El modelo aprende, paso a paso, a revertir ese proceso: a pasar de la imagen con ruido a una versión más clara, aproximándose a la original.

Una vez entrenado, se invierte el juego. Se parte de ruido puro —una especie de “lienzo” completamente aleatorio— y el modelo lo va “limpiando” iterativamente, guiado por una instrucción en lenguaje natural (“un gato azul leyendo un libro en una biblioteca futurista”).

Esa conexión entre texto e imagen la proporciona otro componente, el modelo que ha aprendido a relacionar descripciones textuales con características visuales.

El resultado es una imagen nueva, aparentemente coherente con la instrucción. No es un collage de trozos de fotos existentes, aunque sí está fuertemente influida por las imágenes de entrenamiento. Por eso puede imitar estilos artísticos, poses, encuadres o tipos de iluminación ampliamente presentes en sus datos.

Música generada por IA: entre patrones sonoros y estilos aprendidos

La generación de música sigue principios parecidos, aunque con varias aproximaciones técnicas:

Algunos modelos trabajan como los de texto: generan secuencias simbólicas (notas, acordes, tiempos) que luego se convierten en audio mediante sintetizadores.

Otros modelos crean directamente forma de onda, es decir, audio crudo, aprendiendo a producir fragmentos sonoros realistas al estilo de modelos de difusión o redes generativas adversariales (GAN).

En ambos casos, el entrenamiento se realiza con grandes colecciones de música etiquetada por género, instrumento, tempo, estado de ánimo o incluso artista. El modelo aprende patrones rítmicos, progresiones armónicas (las secuencias de acordes típicas), estructuras de canción (estrofa, estribillo, puente) y timbres característicos.

Cuando se le pide “una balada pop melancólica con piano y cuerdas al estilo años 90”, el sistema genera una estructura musical que encaja con las estadísticas de ese tipo de temas. De nuevo, no “siente” la melancolía, pero reconoce que ciertos patrones de acordes, tempos lentos y determinadas combinaciones de instrumentos suelen acompañar a canciones descritas como melancólicas.

La frontera con la imitación directa de artistas concretos —y, por tanto, con el terreno legal de los derechos de autor y el uso de la imagen sonora— es hoy una de las más controvertidas.

No piensan ni sienten: los límites de su “inteligencia”

Que la IA generativa produzca texto fluido o imágenes convincentes no significa que tenga comprensión profunda. No posee:

Experiencias propias.

Intencionalidad.

Conciencia del contexto social, político o emocional en que opera.

Su “conocimiento” del mundo se limita a correlaciones en datos. Eso explica fenómenos como las llamadas “alucinaciones”: respuestas inventadas pero expresadas con gran seguridad, desde citas falsas hasta referencias bibliográficas inexistentes.

El modelo no distingue entre una correlación razonable y una mentira verificable; simplemente continúa una secuencia de forma plausible.

Su aparente creatividad también tiene límites. Puede combinar, remixar y extrapolar a partir de lo conocido, pero no explora el mundo, no prueba cosas en un laboratorio, no tiene curiosidad ni propósito. Toda innovación que produce es estadística, no vivencial.

Sesgos, derechos de autor y otros dilemas

El modo en que “aprenden” estas máquinas trae consigo preguntas difíciles:

Sesgos y discriminación : si los datos de entrenamiento contienen estereotipos de género, raza o clase, los modelos tenderán a replicarlos. Por ejemplo, asociando ciertas profesiones a hombres o cierto tipo de criminalidad a minorías.

Propiedad intelectual : artistas, escritores y músicos cuestionan que sus obras se utilicen para entrenar sistemas comerciales sin compensación ni consentimiento. Los tribunales están empezando a pronunciarse sobre si ese uso constituye infracción de copyright.

Privacidad : si entre los datos hay información personal (fotos, textos, registros de voz), parte de esa huella puede aflorar indirectamente en las salidas del modelo.

Desinformación y suplantación: con voces clonadas, imágenes hiperrealistas y textos convincentes, crear noticias falsas, audios políticos manipulados o pornografía no consensuada resulta cada vez más sencillo.

En paralelo, gobiernos y organismos internacionales discuten marcos regulatorios que obliguen a etiquetar contenidos generados por IA, proteger a colectivos vulnerables y clarificar responsabilidades.

Qué viene ahora: modelos más pequeños, más especializados y más integrados

La tendencia de entrenar modelos cada vez más grandes y costosos convive ya con la apuesta por sistemas más pequeños, eficientes y especializados: modelos que trabajan en dispositivos personales, asistentes integrados en herramientas de trabajo, generadores de contenido ajustados a sectores concretos como la medicina, la educación o la ingeniería.

También avanza una segunda ola de técnicas que intentan corregir algunos de los problemas iniciales. Entre ellas, el llamado “aprendizaje con refuerzo guiado por humanos” (RLHF), que ajusta los modelos no solo a datos, sino a criterios de calidad definidos por personas, o sistemas híbridos que combinan IA generativa con bases de datos verificadas para reducir errores.

Lo que no cambiará es el principio de fondo: estas máquinas seguirán aprendiendo de patrones, no de vivencias. Su poder radica en la escala y velocidad con la que pueden recombinar lo existente.

El reto social será decidir cómo, cuándo y bajo qué reglas queremos que esa capacidad conviva con la creación humana, el trabajo y la vida cotidiana.