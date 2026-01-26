Desinstalación masiva de la app y polémica por el nuevo acuerdo de TikTok en Estados Unidos

Un cambio obligatorio que dispara las desinstalaciones

La entrada en vigor de un nuevo acuerdo de privacidad de TikTok en Estados Unidos ha desencadenado una salida masiva de usuarios. Para seguir utilizando la plataforma, los usuarios deben aceptar obligatoriamente una nueva política de privacidad, lo que ha provocado un llamado viral a desinstalar la aplicación, replicado miles de veces en distintas redes sociales, según informa El País, de España.

Aunque no existe una cifra oficial sobre cuántas personas han eliminado la app, el movimiento ha cobrado fuerza en paralelo al debate sobre el alcance del nuevo contrato y el uso de los datos personales.

Lea más: TikTok pasa a control mayoritariamente estadounidense y Trump se atribuye haberlo “salvado”

Una nueva filial para cumplir con las exigencias de Washington

El ajuste responde a la necesidad de que la aplicación de origen chino pueda seguir operando legalmente en territorio estadounidense. Para ello, se ha creado una filial específica, denominada TikTok USDS Joint Venture LLC.

La empresa cuenta con inversionistas estadounidenses cercanos al presidente Donald Trump, un elemento que ha encendido las alarmas entre usuarios y observadores sobre el posible uso político o comercial de la información recopilada a través de la plataforma.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Qué datos autoriza a recopilar el nuevo contrato

Bajo la nueva política, los usuarios autorizan a TikTok a recopilar una amplia gama de información personal. Esta incluye:

Datos básicos de la cuenta:

Contenido generado o publicado en la plataforma:

Información adicional del dispositivo y del uso de la aplicación:

Según el documento, toda esta información puede ser procesada en el marco de la legislación vigente en Estados Unidos.

Lea más: China y Microsoft sorprenden con IA potente, ahora sin depender de datos reales

Datos sensibles y marco legal

Una de las cláusulas más controvertidas del nuevo acuerdo se refiere a la recopilación y tratamiento de datos personales sensibles.

La política establece que la información proporcionada por los usuarios puede incluir:

Datos de menores de edad

Origen racial o étnico

Nacionalidad

Creencias religiosas

Diagnósticos de salud física o mental

Orientación sexual

Identidad de género

Estatus migratorio

Datos financieros

Ubicación precisa

De acuerdo con el contrato, estos datos pueden derivarse del propio contenido que los usuarios comparten en la plataforma, de encuestas internas o de procesos de verificación de identidad.

El documento señala que su tratamiento se ajustará al marco jurídico de Estados Unidos, incluida la Ley de Privacidad del Consumidor de California.

Aunque muchas aplicaciones ya recopilan información personal, en el caso de TikTok esta cláusula supone el cambio más relevante, dado que su aviso de privacidad para otras regiones no incluye esta precisión sobre datos sensibles.

Lea más: Nunca deberías usar estos pines de cuatro dígitos para desbloquear tu celular

Oracle, Larry Ellison y el almacenamiento de la información

Otro elemento clave del nuevo esquema es el rol de Oracle, el gigante tecnológico propiedad del empresario Larry Ellison, considerado uno de los hombres más ricos del mundo y un aliado cercano de Donald Trump.

Oracle será la empresa encargada de almacenar toda la información de los usuarios de TikTok en territorio estadounidense, consolidando así el cumplimiento de las exigencias de las autoridades en materia de seguridad de datos y soberanía digital.

Temor a un sesgo político en el algoritmo

Más allá de la privacidad, una parte de los usuarios ha manifestado preocupación por el posible impacto del acuerdo en el tipo de contenido que la plataforma prioriza. En particular, existe inquietud sobre un eventual impulso a contenidos afines al movimiento MAGA.

Las críticas se centran en el poder del algoritmo para amplificar determinados mensajes frente a otros, un fenómeno que algunos usuarios comparan con lo ocurrido en X tras la llegada de Elon Musk y las discusiones sobre la veracidad de la información en esa red.

El propio Donald Trump ha alimentado estas sospechas al reconocer públicamente el papel de TikTok en su buen desempeño entre el voto juvenil durante las elecciones presidenciales de 2024. “Solo espero que en el futuro sea recordado por aquellos que usan y aman TikTok”, escribió en Truth Social.

Presión política y giro en la estrategia de Estados Unidos

La nueva sociedad anunciada por TikTok se inscribe en las exigencias de las autoridades estadounidenses para evitar que una empresa china tenga acceso a información privada de ciudadanos estadounidenses o pueda influir en la opinión pública mediante propaganda amplificada por el algoritmo de la plataforma.

Bajo la Administración de Joe Biden se impulsó una prohibición de TikTok en Estados Unidos. Sin embargo, Donald Trump revocó esa medida en las horas posteriores a su toma de posesión e inició un proceso de negociación que derivó en el actual esquema de operación de la aplicación en el país.

Un futuro incierto para TikTok en el mercado estadounidense

Entre la desconfianza por la amplitud de los datos recopilados, las dudas sobre el tratamiento de información sensible y el temor a un sesgo político en el algoritmo, TikTok enfrenta un escenario complejo en Estados Unidos.

Mientras la aplicación intenta ajustarse a las exigencias regulatorias mediante su nueva filial y el acuerdo con Oracle, una parte de sus usuarios responde con desinstalaciones masivas y un debate abierto sobre hasta qué punto están dispuestos a ceder su información personal a cambio de seguir en la plataforma.

Fuente: El País