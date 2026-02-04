Imágenes falsas de IA involucran a figuras políticas con Jeffrey Epstein

Usuarios en redes sociales generaron imágenes falsas mediante inteligencia artificial (IA) que muestran erróneamente a personalidades políticas junto al delincuente sexual Jeffrey Epstein, entre ellos la líder opositora venezolana María Corina Machado y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, indicaron expertos el martes.

Según el grupo estadounidense de vigilancia de la desinformación NewsGuard, siete imágenes de este tipo acumularon más de 21 millones de visualizaciones en X.

La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el último lote de los llamados archivos de Epstein: más de tres millones de documentos, fotos y videos relacionados con su investigación sobre el fallecido financista neoyorquino, condenado en 2008 por solicitar prostitución a una menor y fallecido en prisión en 2019, mientras aguardaba otro juicio por delitos sexuales contra menores.

El caso Epstein

El caso Epstein ha involucrado a algunas de las figuras globales más prominentes, desde el expríncipe británico Andrés hasta el reconocido intelectual Noam Chomsky, la princesa heredera Mette-Marit de Noruega y el expresidente estadounidense Bill Clinton.

Pero ni Machado ni Mamdani figuran entre las personalidades vinculadas al caso.

Sin embargo, usuarios de redes sociales compartieron una imagen que supuestamente mostraba a Epstein sentado junto a Machado en el Hampton Classic Horse Show anual en Estados Unidos en 2002.

Mediante una búsqueda inversa de imágenes, NewsGuard determinó que la foto era una versión modificada de una toma en la que aparece el exfinancista con un empresario estadounidense multimillonarios.

En otra imagen difundida en redes sociales se ve a Mira Nair, cineasta y madre de Mamdani, posando con él cuando era niño junto a Epstein.

El análisis

Según NewsGuard, se trata de imágenes falsas generadas por IA. El organismo explicó que un análisis de las fotos con la IA Gemini de Google permitió detectar un SynthID, una marca de agua invisible destinada a identificar contenido generado por IA.

En una publicación en X que fue vista más de 1,5 millones de veces, Alex Jones, locutor de radio estadounidense y aficionado a las teorías conspirativas, publicó una de esas imágenes y afirmó que el chatbot de IA de Elon Musk, Grok, la había calificado de auténtica.

Figura de la jet set neoyorquina en las décadas de 1990 y 2000, Jeffrey Epstein fue acusado de explotar sexualmente a más de mil mujeres jóvenes, entre ellas menores. Se suicidó en prisión en 2019, antes de su juicio.