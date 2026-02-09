Brasil trabaja para restablecer bloqueo de plataforma de videos Rumble

La estadounidense Rumble, popular entre los conservadores y la extrema derecha, fue prohibida por la corte suprema de Brasil por rehusarse a bloquear la cuenta de un usuario brasileño residente en Estados Unidos que era buscado por difundir información falsa.

El ente regulador de las telecomunicaciones, Anatel, detectó “la posibilidad de acceso irregular a la plataforma Rumble en Brasil” e “inició inmediatamente los procedimientos técnicos para restablecer el bloqueo”, afirma el órgano en un comunicado enviado a la AFP.

Rumble evadió el bloqueo usando “la infraestructura de otra empresa para cambiar sus direcciones IP”, detalló Anatel, sin especificar cuándo burló la medida.

Antecedentes con la red social X

En 2024 la red social X, del magnate Elon Musk, hizo una maniobra similar para evadir un bloqueo impuesto por desobedecer órdenes del tribunal supremo de Brasil. En esa ocasión, Anatel logró restablcer el bloqueo, que se prolongó durante 40 días hasta que X acató las disposiciones de la corte.

Anatel “ya ha identificado las nuevas IP (de Rumble) y se han comenzado a implementar medidas de bloqueo en las principales redes brasileñas”, detalla el comunicado.

La agencia anticipó que la plataforma debería estar vetada de nuevo en todo el país “en los próximos días”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha acusado a Brasil de “ataques” a “las empresas estadounidenses de redes sociales”.

Esta fue una de las razones que Trump citó al imponer elevados aranceles a los productos brasileños en 2025 y sancionar a varios magistrados de la corte suprema.

La mayoría de estas medidas fueron derogadas luego de una reunión entre Trump y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en octubre.