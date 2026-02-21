Deberías probar estas nuevas funciones de WhatsApp ya mismo

En 2026, WhatsApp continúa ampliando su alcance más allá de la mensajería clásica.

Tras más de una década desde su lanzamiento, la aplicación se presenta cada vez más como una plataforma que incorpora funciones orientadas a la productividad, la creatividad y la privacidad avanzada, informa El País, España.

Sin embargo, parte de esas novedades no son evidentes a simple vista: varias opciones se encuentran dentro de menús específicos o llegan desactivadas por defecto.

La propia lógica de uso —centrada en chats y grupos— hace que muchos usuarios pasen por alto herramientas que pueden cambiar la forma de gestionar conversaciones personales y profesionales.

A continuación, se recogen algunas de las funciones destacadas que WhatsApp ha incorporado recientemente y que muchos usuarios aún desconocen.

Resúmenes automáticos de chats con IA

Una de las incorporaciones más prácticas es la capacidad de generar resúmenes automáticos de los mensajes no leídos.

La utilidad es especialmente clara en grupos, donde la acumulación de actividad puede obligar a desplazarse por decenas —o incluso cientos— de mensajes pendientes.

La aplicación utiliza Meta AI para sintetizar el contenido en puntos clave cuando el usuario abre un chat con mensajes sin leer.

La función es opcional y puede desactivarse. Según la información disponible, la herramienta se plantea como un ahorro de tiempo y mantiene el foco en la privacidad, ya que Meta no lee los chats directamente.

La activación o desactivación se gestiona desde Ajustes, en el apartado de Privacidad avanzada.

Ayuda para escribir: reescritura según el tono

Además de resumir, WhatsApp ofrece una función de asistencia para redactar mensajes: Writing Help.

Esta herramienta permite reescribir lo que el usuario ha escrito para adaptarlo a distintos tonos, como formal, amistoso o conciso, con el objetivo de facilitar una comunicación más precisa.

El funcionamiento descrito es directo: basta con redactar un texto y tocar la sugerencia de IA que aparece sobre el teclado para seleccionar el estilo.

Si la opción no aparece, se indica como recomendación comprobar que se está usando la versión más reciente de la aplicación.

