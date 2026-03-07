Troleo, ciberacoso, doxing y otras formas de violencia contra las mujeres en la era digital

A medida que la tecnología digital profundiza su influencia en nuestra vida cotidiana, también facilita formas nuevas y más graves de violencia de género. Lo que antes se limitaba al ámbito físico o privado, hoy se amplifica de manera viral, anónima y permanente.

Las tácticas de la hostilidad en red

Para entender con precisión, es fundamental desglosar las modalidades que asume esta violencia, muchas veces coordinada desde comunidades de la “machoesfera”:

Doxing: Consiste en la investigación y publicación de información privada (dirección particular, número de teléfono, lugar de trabajo) sin consentimiento, con el fin de fomentar el acoso físico o la intimidación.

Ciberacoso (Cyberstalking): Persecución persistente a través de redes sociales, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería, que busca generar angustia psicológica y control sobre la víctima.

Troleo coordinado: Ataques masivos de cuentas (reales o bots) que saturan las notificaciones de una usuaria con insultos, contenido misógino o amenazas, buscando silenciar su discurso en la esfera pública.

Difusión de imágenes íntimas sin consentimiento: El uso de contenido sexual real o manipulado (como los deepfakes con IA) para extorsionar o humillar públicamente a las mujeres.

El impacto: ¿por qué no es “solo virtual”?

La violencia digital tiene repercusiones tangibles. Según investigaciones del Instituto para el Diálogo Estratégico (ISD), este hostigamiento busca el “efecto silenciador”: que las mujeres se retiren de las plataformas, abandonen su liderazgo político o profesional y limiten su libertad de expresión por miedo.

“El 58% de las niñas y mujeres jóvenes han experimentado alguna forma de acoso en línea”, destaca un estudio global citado por ONU Mujeres, subrayando que el daño emocional a menudo deriva en cuadros de ansiedad, depresión y aislamiento social.

Del teclado a la radicalización

El riesgo no termina en el insulto. La iniciativa ACTUEMOS, apoyada por la Unión Europea, detectó una conexión directa entre la misoginia en línea y los procesos de radicalización. Grupos extremistas utilizan estos foros para captar jóvenes y normalizar la violencia, lo que eventualmente puede traducirse en agresiones físicas en el mundo real.

Hacia una seguridad digital con perspectiva

La respuesta ante este fenómeno no debe ser la desconexión de las víctimas, sino la exigencia de infraestructuras digitales más seguras. La falta de inversión en datos de género dificulta la creación de marcos legales eficaces; sin embargo, el consenso internacional es claro: la violencia digital es una violación de los derechos humanos.

