10 de marzo de 1876: la primera llamada telefónica y el software que hoy la reemplaza

El fraseo se volvió símbolo porque condensó un cambio tecnológico y cultural: pasar de la presencia física a la coordinación a distancia. En un laboratorio de Boston, Alexander Graham Bell logró transmitir voz inteligible a su asistente, Thomas Watson, pocos días después de haber patentado su “telégrafo parlante”.

No fue solo un logro de ingeniería; fue el inicio de una infraestructura global que reorganizó negocios, emergencias, intimidad y política.

De la telefonía como red al teléfono como costumbre

Durante décadas, la llamada telefónica significó una cosa bastante precisa: una conexión punto a punto dentro de una red administrada por operadores, con estándares, centrales y numeración.

La promesa era clara —y, en general, cumplida—: disponibilidad, estabilidad y una calidad suficiente para que la palabra mandara.

El teléfono se volvió institución antes que “dispositivo”. Importaba menos el aparato que la red: el sistema público conmutado (PSTN), diseñado para funcionar incluso cuando otras tecnologías fallaban.

Esa idea —la comunicación como servicio esencial— marcó el siglo XX.

La llamada se convirtió en “sesión”: cuando hablar es mover paquetes

En el siglo XXI, la voz migró al mismo territorio que el correo o el video: Internet.

En la práctica, muchas conversaciones ya no pasan por la telefonía tradicional sino por VoIP (voz sobre IP), SIP, WebRTC y aplicaciones que encapsulan audio en datos.

La “llamada” se volvió una función dentro de plataformas: WhatsApp, FaceTime, Zoom, Teams, Meet, Discord.

La diferencia no es cosmética. En una llamada por software, la voz puede enrutarse por centros de datos, mezclarse con video, grabar y transcribir en tiempo real, mejorarse con cancelación de ruido y traducirse automáticamente.

La conversación deja de ser un evento efímero: se vuelve un objeto computable.

La voz que atiende: el reemplazo más silencioso es la IA

El siguiente salto ya no es de red, sino de interlocutor. En bancos, aerolíneas, comercio electrónico o salud, una parte creciente de las llamadas es atendida por agentes conversacionales capaces de reconocer intención, verificar identidad, consultar sistemas y escalar a un humano.

En paralelo, herramientas de productividad convierten reuniones en resúmenes, tareas y decisiones rastreables.

Esta “telefonía definida por software” reconfigura costos y accesibilidad —por ejemplo, subtítulos para hipoacusia o traducción para migrantes—, pero también abre dilemas nuevos: suplantación de voz (deepfakes), almacenamiento de conversaciones, metadatos sensibles y dependencia de nubes privadas que pueden caer por fallas técnicas o conflictos regulatorios.

Qué queda de aquella primera frase

“Sr. Watson, venga aquí” fue una instrucción simple: acercarse. Paradójicamente, el software de voz de hoy hace lo contrario: permite estar lejos, pero también desmaterializa la conversación y la integra a sistemas que la miden, la archivan y, a veces, la automatizan.

La historia de la primera llamada telefónica no termina en el teléfono: continúa en la pregunta que define nuestra era comunicacional. Cuando hablar se vuelve dato —y el dato, negocio y gobierno—, ¿quién controla la conversación?