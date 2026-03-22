WhatsApp y su nueva era en familia

En la práctica, es el espacio donde se avisa que llegamos sanos y salvos, se organizan agendas y se comparten recuerdos. Sin embargo, más allá de este uso tradicionalmente concentrado en adultos, Meta, propietaria de este servicio, ha decidido tomar cartas en el asunto respecto a los más jóvenes.

En medio del debate sobre si los menores deberían o no estar en plataformas de comunicación masiva, son los propios preadolescentes quienes reclaman estos espacios. Aquí es donde entra el desafío de la supervisión frente a los riesgos de navegar sin control en internet.

Para dar respuesta a esta inquietud y también dar tranquilidad a los adultos, la plataforma anunció que se implementarán cuentas administradas por los padres.

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WhatsApp se adapta a la familia

Según Meta, esta nueva función fue desarrollada tras consultar con familias y expertos con el objetivo de que los padres o tutores puedan configurar una cuenta de WhatsApp diseñada específicamente para preadolescentes con una premisa aún más clara: reducir la exposición y limitar la experiencia de la aplicación estrictamente a mensajes y llamadas.

Para la configuración inicial, es necesario colocar ambos celulares uno al lado del otro (el del tutor y el nuevo equipo con número propio del menor) para vincular las cuentas, de manera similar a lo que sería WhatsApp Web o un dispositivo vinculado.

Una vez que el perfil está activo, la administración recaerá completamente en el adulto, por lo que serán los padres o los tutores quienes tomen las decisiones fundamentales como determinar quién puede contactar a la cuenta y también aprobar a qué grupos puede unirse el menor.

El sistema también va a otorgar la facultad de revisar las solicitudes de mensajes que provengan de contactos desconocidos y de gestionar todas las opciones de privacidad del perfil.

Más seguridad

Como es sabido, los adolescentes o incluso más pequeños pueden vulnerar estas “barreras” de seguridad; sin embargo, WhatsApp ya previó eso al establecer que todos los controles parentales y ajustes de privacidad quedan bloqueados tras un PIN que funcionará en el dispositivo administrado. Sin este código, será imposible alterar las “reglas de juego” que estableció el tutor.

La compañía también asegura que todas las conversaciones dentro de estas cuentas especiales continuarán estando protegidas por su cifrado de extremo a extremo, algo que quiere decir que el contenido de los chats y las llamadas seguirá siendo inaccesible para terceros, por lo que nadie, ni siquiera la propia plataforma, podría leerlos o escucharlos.

Finalmente, es importante recordar que esta nueva opción no va a llegar a todos los dispositivos del mundo de un día para otro, sino que su implementación será gradual, aunque se espera su habilitación total para este año.

“A medida que implementemos gradualmente las cuentas administradas por un padre, madre o tutor durante los próximos meses, esperamos recibir tus comentarios para seguir desarrollando WhatsApp y ofrecer la manera más segura y privada para que las familias se comuniquen”, mencionó WhatsApp en su página oficial.

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