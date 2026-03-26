Huawei revoluciona el MWC 2026: IA de “era agéntica” y el futuro del 5G-A llegan a Barcelona

La infraestructura de red fue la gran protagonista con la presentación de soluciones 5G-A (5.5G) y productos en la banda U6 GHz, diseñados para facilitar una transición fluida hacia el futuro 6G. Huawei detalló que estas innovaciones permiten una conectividad de alta capacidad y baja latencia, optimizada específicamente para soportar la creciente demanda de aplicaciones de IA móvil tanto en el sector industrial como en el de consumo masivo a nivel global, con más de 70 millones de usuarios ya operando bajo este estándar.

Asimismo, la empresa introdujo el concepto de “Redes Centradas en IA” para la era agéntica, una arquitectura de tres capas que integra inteligencia desde los servicios hasta los elementos de red individuales.

Esta tecnología permite a los operadores de telecomunicaciones automatizar operaciones complejas y mejorar la eficiencia energética, logrando una autonomía de red de nivel 4 que ya se está implementando comercialmente en más de 130 redes alrededor del mundo.

Lea más: Huawei destaca la inclusión digital y la tecnología de conservación a medida que se acelera el uso de la IA

Innovación en dispositivos: El ecosistema “Mate” y la salud digital

Bajo el lema “El ahora es tuyo”, la firma asiática presentó su nueva línea de dispositivos premium, destacando la serie insignia Mate 80 y el Mate 80 Pro. Estas terminales integran la tecnología XMAGE para elevar la fotografía móvil a estándares profesionales con funciones avanzadas de telemacro y grabación en alto rango dinámico, además de procesos de IA que ajustan la experiencia de usuario de forma automática y personalizada según el uso diario.

En el segmento de productividad y bienestar, la compañía introdujo la MatePad Mini de 8,8 pulgadas, equipada con la pantalla PaperMatte Display que simula la textura del papel, orientada a creativos que buscan versatilidad.

A esto se sumó el lanzamiento del Watch GT Runner 2 y el Watch Ultimate 2, este último fabricado con metal líquido enriquecido con zirconio y resistente a inmersiones de hasta 150 metros, ofreciendo análisis proactivos de salud para deportistas de alto rendimiento.

Lea más: Huawei: la automatización, la digitalización y la IA como motores clave para modernizar redes eléctricas

Finalmente, en el área de computación, Huawei exhibió por primera vez fuera de China sus clústeres informáticos SuperPoD, como el Atlas 950 y el TaiShan 950.

Estos sistemas están diseñados para el entrenamiento de modelos de IA de billones de parámetros, ofreciendo una infraestructura de código abierto que busca democratizar la potencia de cálculo necesaria para la transformación digital de industrias estratégicas como la energía, las finanzas y el transporte.