Computación cuántica: ¿el “bit” tiene los días contados frente al “qubit”?

La informática moderna se construyó sobre una idea simple y poderosa: todo puede representarse como bits, ceros y unos. Ese lenguaje binario permitió desde el correo electrónico hasta la inteligencia artificial.

Sin embargo, en laboratorios y centros de datos de Estados Unidos, Europa y China, la industria persigue otra unidad de información: el qubit, una pieza de hardware que no se limita a elegir entre 0 o 1 y que, en condiciones muy frágiles, puede comportarse como ambos a la vez.

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Bit y qubit: la diferencia que cambia el tipo de cálculo

Un bit es determinista: en cada instante vale 0 o 1. Un qubit, en cambio, puede estar en superposición, una combinación de estados que solo “se fija” al medirlo.

Eso no significa que “haga todo a la vez” de forma mágica: significa que ciertas operaciones pueden manipular amplitudes de probabilidad para que las respuestas correctas se refuercen y las incorrectas se cancelen.

El salto se vuelve más notable cuando varios qubits se correlacionan mediante entrelazamiento: el estado de uno deja de describirse de forma independiente del otro.

En algunos algoritmos, esa correlación habilita una forma distinta de explorar el espacio de soluciones, impracticable para un computador clásico sin un costo astronómico.

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Por qué se habla de “días contados” para el bit —con un matiz clave

El bit no está por desaparecer. Lo que sí está cambiando es su exclusividad como unidad universal de cómputo.

La computación cuántica apunta a ser un acelerador especializado, como lo fueron las GPU para el aprendizaje profundo: no reemplazaron a la CPU, pero transformaron qué problemas eran abordables.

La ventaja cuántica se busca en tareas donde la complejidad crece tan rápido que ni los supercomputadores alcanzan, por ejemplo: simular moléculas y materiales, optimizar ciertos sistemas con muchas variables o ejecutar algoritmos como Shor, que en teoría puede factorizar números grandes y poner en jaque a la criptografía RSA (de ahí el impulso global por la criptografía poscuántica).

El cuello de botella: ruido, errores y la ingeniería del “casi imposible”

El precio del poder del qubit es su fragilidad. Los qubits son sensibles a la temperatura, vibraciones y radiación; sufren decoherencia y errores.

Por eso, la carrera no es solo por sumar qubits, sino por mejorar su calidad y construir corrección de errores cuántica: un requisito para pasar de prototipos “NISQ” (ruidosos) a máquinas útiles y confiables.

Hoy, la mayoría de equipos —desde qubits superconductores hasta iones atrapados o fotones— aún necesita infraestructuras complejas (criogenia, láseres, control electrónico extremo) y una integración industrial que recién empieza a madurar.

Entonces, ¿para qué servirá primero?

La respuesta más honesta: para problemas específicos donde el costo clásico es prohibitivo y el enfoque cuántico aporta una ventaja medible.

En el corto plazo, la promesa más sólida está en química computacional y ciencia de materiales; a mediano, en optimización y seguridad; y a largo, en aplicaciones aún no imaginadas, como ocurrió con los semiconductores.

El bit no muere: pierde el monopolio. El qubit no reemplaza al computador clásico: lo obliga a convivir con una nueva forma —difícil, cara y extraordinaria— de calcular.