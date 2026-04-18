“Demasiado nerd” para funcionar: cómo nació el hashtag en Twitter

A mediados de 2007, Twitter aún era un experimento de Silicon Valley: mensajes cortos, sin hilos, sin “tendencias” y con una pregunta creciente—cómo encontrar conversaciones relevantes dentro del ruido. Chris Messina, diseñador y defensor del software abierto, sugirió una solución simple: anteponer # a una palabra para convertirla en una etiqueta navegable.

La idea no era totalmente inédita. En comunidades técnicas y en IRC (Internet Relay Chat), el # ya se usaba para marcar canales. Lo novedoso fue trasladar ese hábito a una red social masiva y convertirlo en una herramienta de organización pública.

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El escepticismo interno: “demasiado nerd”

Messina contó en distintas entrevistas y publicaciones que, tras proponer el sistema, recibió una respuesta desalentadora desde dentro de la empresa: un ingeniero de Twitter le dijo que los hashtags eran “demasiado nerds” para funcionar.

El detalle importa menos por el nombre —que no quedó asentado de forma consistente en registros públicos— que por lo que revela: Twitter, entonces, veía su producto como una corriente de mensajes, no como un mapa de temas.

El cálculo era comprensible: agregar sintaxis visible (un signo y una palabra) parecía exigir un aprendizaje. En términos de adopción, podía sonar a jerga de programadores.

La prueba en la calle

El giro llegó cuando el uso social validó la mecánica. En 2007, durante los incendios del sur de California, usuarios comenzaron a agrupar información con etiquetas como #sandiegofire.

No era una función oficial: era una convención espontánea. Pero resolvía algo crítico para cualquier plataforma informativa: búsqueda contextual en tiempo real.

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Twitter terminó incorporando enlaces automáticos, páginas de resultados y, más tarde, sistemas de tendencias. Lo que nació como una propuesta externa se convirtió en una de las piezas centrales del producto.

¿Quién inventó el hashtag y por qué fue clave?

En términos históricos, Chris Messina es ampliamente citado como el impulsor del hashtag moderno en Twitter (2007), no como inventor del símbolo. Su aporte fue convertir un signo conocido en una tecnología social: una regla fácil de copiar que escala sin permisos.

El hashtag cambió la manera de narrar eventos, organizar campañas y seguir crisis: de #ArabSpring a #MeToo, de alertas climáticas a coberturas electorales. También redefinió la economía de la atención: etiquetas que agrupan, amplifican y compiten.

El error de cálculo que se repite

La historia del “demasiado nerd” es, en el fondo, una lección sobre innovación en plataformas: a veces, lo que parece marginal es exactamente lo que permite que un sistema sea legible.

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Twitter subestimó el hashtag porque lo vio como adorno; los usuarios lo convirtieron en índice. Y ese índice, con el tiempo, terminó siendo parte de la infraestructura con la que Internet se explica a sí misma.