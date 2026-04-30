Spotify lanza etiqueta para diferenciar música humana del contenido generado por IA

Spotify presentó el jueves una función para ayudar a los oyentes a distinguir a los músicos humanos del contenido generado por inteligencia artificial (IA).

La plataforma de streaming de audio explicó que la etiqueta “Verificado por Spotify” -identificada con una marca de verificación verde- empezará a aparecer en los perfiles de los artistas y en los resultados de búsqueda en las próximas semanas.

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“Los perfiles que parezcan estar asociados a artistas generados por IA o con una identidad de IA no serán elegibles” para esta etiqueta, indicó la compañía sueca en una entrada de blog.

Para identificar a artistas humanos, Spotify tendrá en cuenta especialmente su presencia fuera de la plataforma, a través de conciertos, productos derivados o actividad en redes sociales.

También analizará las escuchas registradas por estos artistas, para lo cual dará prioridad a un volumen regular a lo largo del tiempo en lugar de a picos de audiencia.

Otro parámetro será que estos músicos sean objeto de búsquedas específicas y no beneficiarios únicamente de la recomendación de un algoritmo.

Lo inverso a Deezer

Spotify adopta así un enfoque inverso al de su competidor Deezer, que señala los contenidos generados por IA.

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“En la era de la IA, es más importante que nunca poder confiar en la autenticidad de la música que escuchas”, indicó Spotify en el blog.

No obstante, la etiqueta no refiere al contenido musical subido, sino al perfil del artista, lo que significa que un músico “verificado” podrá subir música generada por IA a la plataforma.

Deezer afirmó días atrás que cerca de la mitad (44%) de los temas publicados diariamente en su plataforma eran generados por IA, frente a menos del 20% hace un año. El volumen de escuchas de estos temas sigue siendo, no obstante, muy bajo.

Spotify anunció además una nueva sección de información para los artistas —tengan o no estatus de verificados— en la que se mostrarán los hitos de su carrera y el historial de actuaciones en vivo.

La empresa comparó esta función con el etiquetado nutricional de los alimentos, ya que ofrece a los oyentes una forma rápida de calibrar la trayectoria de un artista en la plataforma.

Spotify reporta 293 millones de suscripciones de pago a la plataforma.