SpaceX y dos rivales de IA se lanzan a la bolsa: lo que debés saber

Tres empresas estadounidenses con una valoración que ronda el billón de dólares cada una se preparan para debutar en Wall Street en los próximos meses. SpaceX encabeza el cronograma con una salida a bolsa prevista para junio, seguida posiblemente por los grandes rivales de la inteligencia artificial (IA), OpenAI y Anthropic, más adelante este año o incluso en 2027.

El grupo aeroespacial y de IA de Elon Musk aspira a recaudar hasta 80.000 millones de dólares, un récord mundial superior al total de fondos obtenidos en ofertas públicas iniciales (OPI) en Estados Unidos en 2025 (70.000 millones).

OpenAI y Anthropic, por su parte, apuntan a 60.000 millones de dólares cada una.

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Esto supone un potencial de casi 200.000 millones de dólares entre las tres, casi tanto como la suma de los últimos cuatro años (240.000 millones) en Estados Unidos.

“Estamos realmente en terreno desconocido para el capital de riesgo y esta concentración es más extrema que nunca”, señaló Emily Zheng, analista de la plataforma de datos financieros Pitchbook.

La guerra en Oriente Medio añade presiones inflacionarias y ensombrece el panorama geopolítico. Aun así, los observadores no dudan de la capacidad del mercado para absorber este flujo.

“Ni siquiera estoy seguro de que el orden (en el que salen al mercado) sea tan importante, porque son empresas únicas”, dijo Jay Ritter, especialista en salidas a Bolsa de la Universidad de Florida.

Para Mark Roberts, socio gerente de la consultora The Blue Shirt Group, “hay suficiente capital como para acoger con entusiasmo a estas tres compañías si se fijan los precios correctamente”.

Estas tres candidatas a las puertas de Wall Street “serán un paso obligado” para los inversores institucionales, más aún que para los pequeños accionistas, afirmó.

“No apto para cardíacos”

En previsión de las salidas a bolsa, ha habido un frenesí de actividad en los mercados secundarios, donde los inversores compran valores no cotizados, lo que elevó el valor teórico de Anthropic a más de un billón de dólares.

Tanto OpenAI como Anthropic han advertido a los inversores sobre las estructuras y los instrumentos financieros que solo ofrecen un acceso indirecto a sus acciones.

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Una vez que comiencen a cotizar en los mercados públicos, su desempeño servirá como indicador del apetito del mercado por nuevas ofertas, en particular en el sector de la IA.

“Si a estas compañías les va muy bien —especialmente a las de IA, como OpenAI y Anthropic— sería una confirmación de estas valoraciones realmente gigantescas del mercado privado”, dijo Zheng.

“Pero también podría ocurrir lo contrario”, añadió. “Si a las compañías no les va bien, los inversores podrían concluir que están sobrevaloradas, lo que provocaría numerosas ventas”.

Los fondos de capital privado, que actualmente poseen acciones en estas tres empresas, también podrían aprovechar el acceso a un grupo de compradores mucho más amplio para monetizar sus inversiones.

Zheng advirtió que una mala trayectoria en bolsa podría, por extensión, sembrar el pánico y contraer la valoración de numerosas empresas no cotizadas.

Al cotizar en bolsa, las compañías también se someterán a un mayor escrutinio por parte de los inversores.

“El mercado estará superconcentrado en el desempeño de esas acciones”, dijo Roberts.

Ritter pronosticó que las tres compañías podrían experimentar volatilidad.

“Va a haber grandes movimientos al alza y a la baja (...) Así que tener estas acciones no es apto para cardíacos”, dijo.